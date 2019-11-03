Бабченко назвал условие возвращения на Украину

Журналист Аркадий Бабченко, ранее подтвердивший, что покинул Украину, сказал, в какую страну отправился, а также назвал условие, при котором будет готов вернуться в Киев.

Бабченко в комментариях на своей странице в Facebook сообщил, что уезжает в Израиль, но «не насовсем». Свой отъезд он назвал «временной эвакуацией».

«Зе (так на Украине неформально называют Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) – пока еще мой президент. Украина – моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней», – написал Бабченко.

«Как будет жарко – так и вернусь. Куда ж без меня-то», – заявил он, добавив, что будет в первых рядах, как только на Украине «начнутся шины».

Многие комментаторы сыронизировали по поводу того, что в этой публикации Бабченко, вопреки своей традиции, не указал номер карты для пожертвований, а также отметили, что Израиль является «дорогой страной, где придется много работать, реально работать».

Ранее в воскресенье Бабченко подтвердил, что уехал с Украины, как и обещал полгода назад, до выборов в стране. О его отъезде ранее сообщил журналист Евгений Киселев.