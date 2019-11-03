Бабченко подтвердил бегство с Украины

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что уехал с Украины, как и обещал полгода назад, до выборов в стране.

«Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю» Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема?» – написал он в своем Facebook.

Он добавил, что все эти полгода ему в комментариях предлагали «свалить», потому что в стране выбрали Владимира Зеленского президентом.

«Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс «я сваливаю» запущен. Портнов приехал – Бабченко уехал. Поменяли хулигана. Чем вы теперь недовольны-то», – заявил он.

Он также поблагодарил журналиста Евгения Киселева за то, что он «смог удержаться и не раскрыть» хотя бы адрес его проживания.

Ранее Киселев заявил, что Бабченко уехал с Украины и находится «то ли в Финляндии, то ли в Эстонии».