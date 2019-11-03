Появились сведения о бегстве Бабченко с Украины

Журналист Аркадий Бабченко уехал с Украины, заявил его коллега Евгений Киселев. Ранее источники утверждали, что он боится преследования со стороны новых украинских властей.

«(Бабченко) то ли Финляндии, то ли в Эстонии», – написал Киселев в Facebook.

В комментариях заметили, что Бабченко писал о своей жизни на Украине и «стал чистым украинцем».

Источник в МИД России портала ФАН еще в мае утверждал, что Бабченко покинул Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента, и отправился в Норвегию. Утверждалось также, что он собирался просить там политического убежища в случае преследований со стороны новой власти на Украине.

Сам он 1 ноября опубликовал в Facebook запись о том, что «с невероятной ясностью осознал», что в Россию уже никогда не вернется.

Отметим, что в конце октября Бабченко заявил о «репутационном крахе» Украины.