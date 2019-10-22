Бабченко заявил о репутационном крахе Украины

При президенте Владимире Зеленском Украина терпит репутационный крах, от последствий которого не удастся избавиться в ближайшие десятилетия, заявил журналист Аркадий Бабченко, работающий на Украине.

Он заявил, что после Майдана Украина во всех СМИ «была страной, совершившей революцию достоинства, избравшей демократию и европейский путь развития, сопротивляющейся агрессору» и т.д. Однако после того, как президентом стал Зеленский, репутация оказалась сильно подпорчена, пишет Бабченко в Facebook.

Среди событий, которые повлияли на негативный образ Украины в СМИ, он назвал слова Зеленского про то, что «прокурор стопроцентно его человек», покушение на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и поджог ее дома, заявления и действия олигарха Коломойского и выступление Национального хора им. Г.Г. Веревки в выпуске «Вечернего квартала» от 19 октября с песней, в которой высмеивается пожар в доме Гонтаревой. Гонорар за выступление – 30 тыс. гривен.

«Слово «Украина» в новостях он (потребитель) встречает теперь только с одной интонацией – о, что эти полоумные опять натворили», – написал Бабченко.

По его словам, страна, в которой «национальный оркестр продается за 800 фунтов» – это не Европа, а Африка, «страна третьего мира наряду с Конго, Зимбабве, Мугабе и Ким Чен Ыном».

«Тот, кто говорит сейчас про репутационные потери, не прав. Это не репутационные потери. Это репутационный крах», – заявил Бабченко, выразив мнение, что теперь никто не захочет помогать Киеву, так как это «третьесортная страна с африканским уровнем трэша».

Напомним, в сентябре неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, все сооружение выгорело. Экс-глава нацбанка Украины заявила отказалась после этого возвращаться на родину.

Позже студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой – актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню «Горел дом», в припеве которой поется: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала».

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой, однако в «Квартале 95» вступились за коллектив.