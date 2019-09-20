Экс-глава Нацбанка Украины заявила о нежелании возвращаться на родину

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как ее там уже ничего не держит.

«Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего», – сказала Гонтарева в интервью изданию «Гордон».

Она рассказала, что после увольнения не рассматривала возможность работать на Украине.

«Честно скажу: после увольнения рассматривала большое количество предложений о работе за границей. Ни одного предложения с Украины рассматривать уже не могла. С моим профессиональным уровнем на Украине мне делать нечего. С профессиональной точки зрения это был пик карьеры», – отметила она.



Также Гонтарева рассказала, как пережила пожар в своем доме под Киевом. «Психологически 17 сентября был самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи. <...> Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал», – сказала она.

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома Гонтаревой, после чего все сооружение выгорело.