Дом экс-главы нацбанка Украины сожгли под Киевом

Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

По словам самой Гонтаревой, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор, после чего все строение начало гореть. Пожарным не удалось потушить его, передает издание «Новое время».

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что правоохранители пришли с обыском в дом Гонтаревой, которая в данный момент проживает в Лондоне. Обыски проходили по делу о мародерстве и хищениях в армии.

Это не первый случай нападения на Гонтареву. В конце августа ее сбил автомобиль в Лондоне, а в начале сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль ее невестки.

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