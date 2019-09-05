Экс-глава нацбанка Украины заявила о нападении на ее семью в Киеве

Автомобиль невестки бывшего руководителя нацбанка Украины Валерии Гонтаревой облили бензином и подожгли в Киеве.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака... Как вы понимаете, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне, а через несколько дней сожженная машина моих детей в Киеве – это все звенья одной цепи», – сообщила Гонтарева в своем письме «Интерфаксу».

По мнению экс-руководителя Нацбанка, ее противники перешли к реальным действиям.

«Мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение», – сказала Гонтарева.

Напомним, в конце августа Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.

В августе генпрокуратура Украины заподозрила Гонтареву и экс-замглаву администрации президента Петра Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении 6 млн долларов.

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