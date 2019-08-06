Экс-главу Нацбанка Украины и соратника Порошенко заподозрили в крупной махинации

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву и экс-замглаву администрации президента Петра Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении 6 млн долларов.

Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко, передает РИА «Новости».

Ранее в июле Госбюро расследований Украины открыло новое уголовное дело против экс-главы государства Порошенко. Заявление подал бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который сообщил, что Порошенко и замглавы его администрации Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных.

В другом деле, возбужденном Госбюро против Порошенко, фигурирует бывший глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».