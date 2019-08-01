Против Порошенко завели новое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Кроме Порошенко в деле фигурируют также бывший глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома», передает РИА «Новости».

«Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко», – заявил Портнов.

По его словам, Порошенко, Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксибанка организовали «прямо из концерна «Укроборонпром» многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты», – написал Портнов в своем Telegram-канале.

Портнов отметил, что правление Нацбанка в 2016 году по поручению Порошенко и Гонтаревой отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций. Также было установлено, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой без контроля Нацбанка.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», – добавил Портнов.

Ранее стало известно, что Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел.

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Госбюро расследований Украины подтвердило эту информацию.

При этом сам экс-президент заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.