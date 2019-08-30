Экс-главу Нацбанка Украины в Лондоне сбил автомобиль

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что ее сбил автомобиль в Лондоне.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, я теперь в госпитале», – сообщила Гонтарева агентству «Украинские новости».

Она отметила, что в данный момент, полиция устанавливает, был ли это несчастный случай.

Напомним, Гонтарева занимала пост главы Нацбанка Украины с 2014 года по 2018 год.

А 6 августа 2019 года генпрокуратура Украины заподозрила Гонтареву и экс-замглаву администрации президента Петра Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении 6 млн долларов.