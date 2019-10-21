«Квартал 95» вступился за спевший о поджоге дома Гонтаревой хор имени Веревки

Артисты студии «Квартал 95» выразили мнение, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после исполнения песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

«Квартал» – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его… Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом», – говорится в сообщении «Квартала 95» в Facebook.

Артисты также поблагодарили министра культуры Владимира Бородянского, извинившегося перед Гонтаревой за номер коллектива, и пригласили его на следующую съемку, чтобы он «сразу после концерта сказал, за что ему стыдно, а за что нет».

Кроме того, коллектив планирует обратились к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который отметил отрицательное влияние номера на инвестиционный климат на Украине. «Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас», – добавили в «Квартале».

Тем временем заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Ирина Подоляк усомнилась в необходимости финансирования хора Веревки. «Все ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу общим счетом?», – написала она в Facebook.

Подоляк назвала хор «соцреалистическим проектом» и предположила, что лучше было бы финансировать коллективы, которые занимаются «воспроизведением и изучением фольклорных форм». Она также сообщила, что в 2018 году хор получил почти 2 млн долларов господдержки. Коллектив хора, по ее словам, составлял 155 человек.

В свою очередь гендиректор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что ему неудобно за совместное выступление коллектива с актерами из «Квартала 95», в ходе которого они исполнили песню о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, передает РИА «Новости».

«Меня просто убедили, и мы как-то не восприняли это всерьез. И мы с режиссером, кстати, спорили: что текст неприличный – как можно стебаться, если у человека что-то сгорело?.. Я, знаете, наверное, до конца не подумал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Мне очень-очень неудобно», – заявил Коринец.

Он рассказал, что артисты хора впервые были приглашены к участию в выступлении «Квартала 95» и он не ожидал такой острой реакции. «В этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться?.. Это решение принимал я, а не коллектив», – добавил гендиректор.

Напомним, в сентябре неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, все сооружение выгорело. После этого экс-глава нацбанка Украины заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как ее там уже ничего не держит.

Позже студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой. Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню «Горел дом» («Горила хата»), там, в частности, есть такие слова: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала».

Гонтарева назвала номер «Квартала 95» позором. Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актером шоу «Квартал 95» Евгением Кошевым исполнили песню о поджоге ее дома.

Студия «Квартал 95» производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем «Квартала 95», заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.

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