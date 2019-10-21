Глава минкульта Украины извинился перед экс-главой нацбанка за шутку «Квартала 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актером шоу «Квартал 95» Евгением Кошевым исполнили песню о поджоге ее дома.

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», – написал Бородянский в Facebook.

Напомним, в сентябре неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома Гонтаревой, после чего все сооружение выгорело. После этого экс-глава нацбанка Украины заявила, что не собирается возвращаться на родину, так как ее там уже ничего не держит.

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