Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью 22 ноября 2019, 21:05

Фото: Ovsyannikova Yulia/Zuma/Global Look Press

Текст: Андрей Веселов

Сообщить об ошибке • Мы продолжаем расследование «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, которого полтора года назад якобы хотели застрелить в Киеве. Бабченко недавно бежал из Украины, а в пятницу на свободу вышел организатор «убийства» Борис Герман. В эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД он впервые рассказал о своей версии произошедшего, об угрозах его семье, отношениях с СБУ и отобранном бизнесе. По версии официального Киева, история «убийства» выглядит следующим образом. Заказчиком выступил коммерсант Вячеслав Пивоварник, гражданин Украины, проживавший в Санкт-Петербурге. Украинские правительственные СМИ называли его руководителем «секретного российского фонда», который отвечает за ликвидацию недругов Москвы по всей планете. Пивоварник связывается с Германом – руководителем украино-немецкого совместного оружейного предприятия «Шмайстер» – и передает тому список людей, которых надо ликвидировать. Герман находит отставного иеродьякона и ветерана АТО Алексея Цымбалюка. Цымбалюк должен был убить Бабченко, но сдался СБУ, которое разыграло весь дальнейший спектакль. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД уже разговаривал с Пивоварником. Тот представляется «бывшим агентом СБУ в России» и считает себя жертвой провокации. С его слов, идея сакрального убийства родилась в недрах украинских спецслужб в преддверии выборов президента (рейтинг Петра Порошенко стремительно падал, нужен был скандал на тему «руки Кремля»), а крайними в итоге руководители сделали собственных агентов. Пивоварник утверждал, что за согласие взять вину ему обещали «маленький срок», «большой приз», «новый паспорт и новую жизнь». Но он отказался и бежал в Европу. Борис Герман был арестован. Первоначально он также наотрез отказался признавать вину. Заявлял, что все произошедшее проходило под контролем СБУ и было имитацией с целью показать «русский след». Но потом Герман резко меняет показания, суд проходит в закрытом режиме, на него не пускают репортеров. Герман получает минимальные 4,5 года. (и это за покушение на убийство!) При этом Генпрокуратура Украины запретила обнародовать приговор, ссылаясь на секретность. Выходит на свободу Герман и вовсе через 1,5 года. Примечательно, что за десять дней до решения о его освобождении выясняется, что Бабченко покинул Украину. Ранее Борис Герман был известен как один из крупнейших частных производителей оружия на Украине и поставщик армии в так называемой зоне АТО. Внешне он совершенно не производит впечатление секретного агента или мафиози. Скорее напоминает штукатура Колю из «Афони». В настоящее время Герман, с его слов, находится под подпиской о неразглашении. Он не вправе говорить о деталях официального расследования, но может рассказывать о сопутствующих расследованию обстоятельствах. Мы публикуем интервью с ним с некоторыми изъятиями. Полная запись беседы есть в распоряжении газеты ВЗГЛЯД. ВЗГЛЯД: На следствии и суде вы признались в попытке убийства, хотя первоначально все отрицали. Почему? Борис Герман: Меня поставили перед выбором. Или я подписываю свою вину, либо по приказу Порошенко убивают меня и мою семью. Вот такая цена украинской демократии, СБУ и 250 миллионов долларов, которые хотели выудить у Америки под дудку «русского следа». Правда, миленькая держава? ВЗГЛЯД: Вам так прямым текстом сказали: или подписываетесь, берите вину на себя, или мы убиваем вашу семью? Б. Г.: Да, при моих адвокатах это сказали. ВЗГЛЯД: Кто конкретно сказал? Как звали этого человека? Б. Г.: Это следователь Максим Саенко. Он сейчас подполковник СБУ. Это первый отдел по так называемым «политическим преступлениям». ВЗГЛЯД: То есть вас вызвал этот Саенко… там был ваш адвокат? Б. Г.: Там было два адвоката: Солодко (Евгений Солодко, управляющий партнер адвокатской группы «Солодко и партнёры», – прим. ВЗГЛЯД), еще адвокат и мой отец (Лев Герман, бывший цеховик, совладелец ряда фирм, украинский олигарх «второго ряда», – прим. ВЗГЛЯД) ВЗГЛЯД: И что дословно Саенко вам сказал? Б. Г.: Есть приказ от первого лица. Я уточнил, что это за первое лицо такое? Может быть, в его случае это его жена. Он говорит – президент. Они же меня объявили виноватым на весь мир. Еще до всякого следствия и суда. А потом над ними начали смеяться, смеяться над этим постановочным «убийством», троллить весь мир их стал. Если тут окажется, что и я «не при делах» – для них это конец. Он так и сказал, что мы не можем выставить первое лицо государства в идиотском виде. Не можем президента Украины и Генерального прокурора выставить идиотами. Поэтому или подписываешь все бумаги, или у тебя пятнадцать лет будет заключения, конфискация имущества, твою семью и тебя мы ликвидируем. Какой ты думаешь, у меня был выбор? ВЗГЛЯД: Что они предложили в качестве альтернативы? Б. Г.: Дальше мы начали торговаться. Вот и все. ВЗГЛЯД: То есть вы не сразу согласились? Б. Г.: Конечно, не сразу. Я с юристами, адвокатами разговаривал. И отец знал. Он умер, к сожалению, не дождался меня. ВЗГЛЯД: Что в итоге случилось с вашим бизнесом? Б. Г.: Его обанкротили. Помещения нет. Станки все вывезли. Я остался без копейки. У всех моих сотрудников проводились обыски, в домах искали оружие. Пытались сделать из нас банду. Эти СБУшники - они же сумасшедшие! Такое несут… Им нужно звездочки зарабатывать и деньги. Мы 27 лет работали с разрешительными системами, с военными, МВД, СБУ, я на фронт поставлял оружие, оптику, патроны и все остальное. У меня грамоты от всех боевых частей, волонтерские медали. И я теперь, понимаете, главный террорист, что ли? ВЗГЛЯД: Получается, они своего слова не сдержали и бизнес «отжали»? Б. Г.: Конечно! ВЗГЛЯД: Какова была ваша роль в этой операции? Б. Г.: Мне нужно было забрать эти списки у Пивоварника и передать людям из СБУ. Пивоварника я знаю лет пятнадцать, мы семьями общались. А в итоге меня чувак из СБУ использовал, которому я передал списки. Это Дима «Дитрих». ВЗГЛЯД: «Дитрих»? Б. Г: «Дитрих» - это позывной. Дмитрий Пономаренко его зовут. Я ему эти списки передал, а он решил на мне заработать. ВЗГЛЯД: Он сотрудник СБУ? Б. Г.: [смеется] Скажем так. Он работал со Свинарчуками по поставкам оружия (отец и сын, Олег и Игорь Гладовские, ранее носившие фамилию Свинарчук, являются участниками громкой коррупционной схемы хищений в «Укроборонпроме», – прим. Ред.) Причем оружие было из России. Об этом же не говорят! Я эти прицелы лично видел, которые из России привезли. ВЗГЛЯД: Почему именно ему вы передали списки? Б. Г: Я знал, что он знаком с первыми лицами департамента контрразведки СБУ. Он много раз об этом мне говорил, я сам видел. Он был моим «связным» в общении с этими людьми. Они хотели по максимуму на этих списках заработать. Хотели, например, сына Авакова замочить (Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, его сын Александр, предприниматель, – прим Ред.) Бабченко там вообще никому нахрен не нужен был. Там были еще военные, не хочу говорить какие, очень известные, хотели их замочить тоже. Фото Дмитрий Пономаренко, позывной «Дитрих» в форме полковника СБУ В распоряжении редакции есть фотографии Дмитрия Пономаренко разных лет, на некоторых он в форме Службы безопасности Украины, на других позирует с оружием. ВЗГЛЯД: То есть первоначально планировали не имитацию, а реальные убийства? Б. Г. Верно. Сам я реальных убийств не хотел. ВЗГЛЯД: Откуда появился Алексей Цымбалюк? Вы его выбрали? Б. Г.: Да, я знал его по волонтёрской деятельности. Я много работал с «Червенем», есть такой командир полевой (Андрей Гергерт, командир 8-го батальона «Аратта», входит в состав так называемой «Украинской добровольческой армии», – прим. Ред.) Цымбалюка я выбрал только потому, что точно знал – он никого не убьет. Он как госпитальер ездил в АТО, помогал с медициной, никогда не стрелял. У него есть реноме в интернете соответствующее, а с другой стороны он точно не нажмет на курок. Он не киллер. Пойми. Если бы я хотел кого-то убивать, то выбрал бы не его! А если бы я все-таки выбрал его, а он не убил – на следующий день его убил бы другой киллер. Я ему и сказал, что никто никого не убьет и будет имитация. Как мы с Димой «Дитрихом» обсуждали. ВЗГЛЯД: То есть «Дитрих» вам говорил, что планы поменялись и теперь нужна просто имитация убийства? Б. Г.: Да. Только он не говорил, что меня сделают «козлом отпущения». Этот «Дитрих» потом приходил к моему отцу и предлагал за полтора миллиона долларов продать какую-то «учетную карточку» СБУ на меня. ВЗГЛЯД: Что за «карточку»? Б. Г.: Ну, документы оперативные, подтверждающие, что я сотрудничал со СБУ. Это же барыги – им все равно на чем зарабатывать. Если бы такие документы были обнародованы, то вся версия обвинения полетела бы к чертям… Когда организатор «убийства» – сотрудничал со СБУ. Отец их послал на три веселых буквы. ВЗГЛЯД: Почему отец не согласился? Б. Г.: Обманули бы. Говорю же – барыги. У меня завод был, технологии, заказы. Для Индии. Через Израиль для Малайзии были заказы. Нужно было этого Бабченко мне убивать? Я всем советую уезжать из этой страны. Тут нет закона и справедливости. *** Газета ВЗГЛЯД выяснила некоторые подробности биографий сотрудников СБУ, которые занимались «делом Бабченко» и которых упоминает Герман. Так, есть данные о том, что следователь Максим Саенко в другом уголовном деле скрыл часть показаний обвиняемых. Речь идет об убийстве ветеранами АТО в ноябре 2018 года херсонского волонтёра и общественной активистки Екатерины Гандзюк – девушку облили серной кислотой. Обвиняемые давали показания против экс-заместителя главы Херсонской области Евгения Рищука, но Саенко не дал ходу этим документам. Некоторые из этих показаний позже обнародовал адвокат Дмитрий Ильченко, хотя большая их часть до сих пор закрыта. Но самой примечательной фигурой является Дмитрий Пономаренко с позывным «Дитрих», через которого Герман, по его словам, поддерживал связь с руководством контрразведки СБУ и который потом, как утверждается, вымогал деньги у отца оружейника. По версии же следствия, именно «Дитрих» раскрыл диверсионную сеть и разоблачил потенциальных убийц Аркадия Бабченко. По словам одного из источников, «Пономаренко потомственный военный, его отец при СССР служил в Киевском военном округе, а дед был генералом в армии ГДР. Отсюда позывной «Дитрих» на немецкий манер». Как и Герман, Пономаренко был связан с оружейным бизнесом. При Викторе Ющенко он возглавлял предприятия «Укрспецторг» и «Прогресс» (дочерняя фирма «Укрспецэкспорта»), курировал продажу украинских Т-80 Пакистану. Потом был обвинен в отмывании 5 миллионов долларов и получил условный срок. В распоряжении газеты ВЗГЛЯД есть жалоба «Прогресса» на действия Пономаренко по уводу денег в офшоры (жалоба составлена уже после его ухода с предприятия) на имя директора СБУ Валерия Хорошковского и ответ о проверке. Дело было возбуждено Департаментом защиты экономики государства СБУ, но ничем не закончилось. Фамилия Пономаренко всплывает и в современных делах о нелегальной торговле оружием. Под судебным следствием сейчас находится бывший боец батальона «Айдар» Александр Корниевский, позывной «Кулибин». Он наладил целую сеть поставки оружия из зоны боевых действий на востоке Украины клиентам из криминальной среды Киевского и других регионов. Согласно сведениям украинской системы проверки контрагентов You Control, Пономаренко вместе с Корниевским являются соучредителями фирмы «ТАБІТІ ТА АПІ» (TABITI AND API, LLC) основным видом деятельности которой заявлено «производство оружия и боеприпасов». «Пономаренко аферист и торгаш. В самых грязных делах участвовал. Когда на фронте люди гибли, он бизнес на оружии делал. И я думаю при этом он мог быть штатным сотрудником СБУ. Чекистов прикомандировывали к оборонным предприятиям», – рассказывает Сергей Сановский, бывший военный и инструктор «Азова», а ныне политэмигрант. По некоторым данным, «Шмайсер» Германа примерно за год до «убийства» Бабченко получил выгодный заказ от Египта, на который очень рассчитывал «Укрспецэкспорт». Возможно, истинные причины назначения виновных в этом деле – это разборки оружейных баронов, а сама инсценировка расстрела журналиста была использована как политически удобный накануне выборов инструмент, чтобы избавится от бизнес-конкурента. В любом случае, Петру Порошенко эта инсценировка не помогла. Теперь его преемник и противник Владимир Зеленский может раскрыть архивы СБУ по этому скандальному делу. Ничего не мешает, если действительно хочется узнать правду. 