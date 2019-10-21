Куратор Бориса Германа в СБУ Дмитрий Пономаренко

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...

Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)
               (фото: источник ВЗГЛЯДа)

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              В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

              В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
              Подробности...

              Венеция ушла под воду

              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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