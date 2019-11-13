Организатор убийства Бабченко вышел на свободу

Киевский апелляционный суд освободил предпринимателя Бориса Германа от дальнейшего отбывания наказания, сообщила пресс-секретарь киевской облпрокуратуры Марьяна Гайовская. Ранее он был осужден за организацию «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко.

«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», – передает ее слова ТАСС.

Гайовская добавила, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Постановление суда вступило в силу, однако прокуратура намерена его обжаловать.

Отметим, что приговор бизнесмену Герману был закрыт для обнародования. Позже стало известно, что ему вынесли приговор в 4,5 года заключения.

В конце мая 2018 года произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге Службы безопасности Украины.

Добавим, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.