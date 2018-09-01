Объявлен приговор организатору «убийства» Бабченко

Голосеевский районный суд Киева приговорил предпринимателя Бориса Германа к четырем с половиной годам заключения за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

«30 августа этого года Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чем он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания на четыре года и шесть месяцев», – сообщал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает ТАСС.

Он добавил, что Герман продолжает «работать со следствием, представляет очень интересные показания, которые будут в дальнейшем проверяться и документироваться».

В пятницу стало известно, что 30 августа суд утвердил сделку следствия и бизнесмена Бориса Германа, но детали приговора не назывались.

Напомним, что в мае было инсценировано убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.

В июне генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее.