Обвиняемому в «убийстве» Бабченко разрешили сделку со следствием

Киевский суд утвердил сделку следствия и обвиняемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко украинского бизнесмена Бориса Германа, сообщила судья Наталья Чередниченко.

Приговор и детали сделки являются засекреченными, поэтому заседание проходило в закрытом режиме, а представители бизнесмена не стали разглашать условия. Однако адвокат Валерий Поваров отметил, что решение суда предусматривает реальный срок, который должен вступить в силу через месяц после оглашения судом первой инстанции.

Решение суд Киева вынес 30 августа. Мера пресечения в виде содержания Германа под стражей до 28 сентября изменена не была, пишет «Страна».

Ранее арестованный бизнесмен согласился пойти на сделку со следствием.

Напомним, что в мае было инсценировано убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.