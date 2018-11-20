На Украине запретили обнародовать приговор по делу о «покушении» на Бабченко

Генпрокуратура Украины запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману по делу об организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко.

Приговор Герману вынесли еще 30 августа, однако до сих пор его не обнародовали в едином реестре судебных решений. Генпрокуратура пояснила, что приговор не обнародован ради обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства в соответствии со статьей 25 закона Украины, передает РИА «Новости».

«Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия – уголовную ответственность», – заявили в генпрокуратуре Украины.

В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Его считали мертвым почти сутки, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

30 сентября Голосеевский районный суд Киева приговорил предпринимателя Бориса Германа к четырем с половиной годам заключения за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко.