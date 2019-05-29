Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

Исполнился год с момента «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Главным заказчиком этого преступления украинские правоохранительные органы называют некоего Вячеслава Пивоварника. Однако у него имеется совсем другая версия того, что представляло собой «убийство» Бабченко и кто именно его организовал. Об этом он сам рассказал газете ВЗГЛЯД.

В мае 2018 года украинские спецслужбы разыграли целый спектакль на глазах мировой общественности. Было объявлено, что уехавший на Украину журналист Аркадий Бабченко, известный резкими антироссийскими взглядами, найден мертвым в собственном подъезде. Во всем мгновенно обвинили Москву и Кремль. Пресса наполнилась некрологами.

На следующий день Бабченко «воскрес». На пресс-конференции вместе с президентом Петром Порошенко, главой СБУ Василием Грицаком и генпрокурором Юрием Луценко Бабченко объявил произошедшее «спецоперацией», в ходе который якобы были разоблачены российские шпионы и диверсанты.

Вот как выглядит версия украинского следствия. Некий бизнесмен Вячеслав Пивоварник, находившийся в тот момент в России, связался со своим давним знакомым, оружейным бизнесменом с Украины Борисом Германом. Пивоварник попросил Германа организовать убийство журналиста Аркадия Бабченко (зачем это Пивоварнику, следствие не объясняет). Для исполнения данного заказа Герман, в свою очередь, нашел бывшего атошника и бывшего иеродьякона Алексея Цымбалюка. Цымбалюк должен был «застрелить» Бабченко, но делать этого не стал, а якобы донес правоохранителям.

В итоге «исполнитель» Герман был арестован, и суд вынес ему приговор в 4,5 года заключения.

Однако оба ключевых фигуранта этой истории – и «заказчик» Вячеслав Пивоварник, и «исполнитель» Борис Герман – называют себя агентами СБУ. По их версии, вся эта история была придумана украинскими спецслужбами как грандиозная информационная спецоперация, и они были ее соучастниками. Звучали предположения, что Герман согласился сыграть в эту игру и поэтому получил относительно небольшой срок. Но Пивоварник отказался, сбежал с территории Украины и заявляет, что СБУ сдает собственных агентов.

Обо всем этом Вячеслав Пивоварник рассказал газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Где вы сейчас находитесь? Можно сказать?

Вячеслав Пивоварник: В Европе, скажем так. Без подробностей.

ВЗГЛЯД: Как относитесь к тому, что вас считают главным заказчиком «убийства» Бабченко?

В. П.: Все дело строится на высказываниях Германа в суде. Больше ничего нет. Это не суд. Дело спрятали. Никто ничего не знает.

Вячеслав Пивоварник (фото: ok.ru/viacheslav.pyvovarnyk)

ВЗГЛЯД: Но Герман назвал заказчиком преступления именно вас.

В. П.: Это было просто сделкой для него. Он получил смешной срок в 4,5 года. И это за убийство!

ВЗГЛЯД: Иначе говоря, вы утверждаете, что все это было спецоперацией СБУ. Как она началась?

В. П.: Это был длинный проект... Примерно в апреле 2018 года руководством СБУ было принято решение, что Бабченко станет так называемой сакральной жертвой. Первой жертвой.

ВЗГЛЯД: Откуда, по вашей версии, взялся список в 47 человек?

В. П.: Нужного резонанса не случилось. Необходимы были заговор и интрига – вот и создали список. Сначала 30, потом 47. Принцип их выбора мне неизвестен. Сначала обещали сенсацию, а потом все засекретили – и в кусты.

ВЗГЛЯД: Так вы были заказчиком, исполнителем, посредником в этом деле? Какова ваша роль?

В. П.: Я не был исполнителем. Никем я не был. Московским лицом. Лицом, которое можно связать с Москвой. У меня была роль другая. Я на территории РФ действовал, и там мне нужно было замотивировать и задокументировать при положительном исходе действия организацию этого дела и других.

ВЗГЛЯД: Могли бы конкретизировать? Не очень понятно.

В. П.: А как без россиян российский след реально показать? Чтобы это можно было хоть в какие-то международные инстанции и в СМИ предъявить? Поэтому и разрабатывалась операция, чтобы использовать агентов СБУ внутри РФ. И они должны были все организовать. Войти в доверие. Заинтересовать финансово.

ВЗГЛЯД: Почему в качестве такой сакральной жертвы выбрали именно Бабченко?

В. П.: Это не ко мне вопрос. Скорее всего, из-за его критической позиции, иногда доходящей до маразма. Они считают, что его высказывания сильно ранят правящие элиты Москвы.

ВЗГЛЯД: Как строилась ваша работа?

В. П.: Как и любой агент, я был завязан на куратора. ВЗГЛЯД: Кто ваш куратор? В. П.: Андрей Капустин, это сейчас сотрудник 3-го управления ГУР, а в прошлом сотрудник ДКР СБУ. Работал с ним давно. Я же плотно занимался таможней, логистикой, контрабандой, благодаря именно кураторству СБУ, и экспортом вооружения еще в 2010–2012 годах, до всякого Майдана.

ВЗГЛЯД: А с Борисом Германом как познакомились и когда?

В. П.: Мы дружили и работали с 2009 года, семьями близко знакомы.

ВЗГЛЯД: На суде Герман тоже неожиданно заявил, что он участник спецоперации СБУ или даже работник СБУ...

В. П.: Это правда. Его и подставили на суде. Как и меня.

Андрей Капустин (фото: из личного архива Вячеслава Пивоварника)

ВЗГЛЯД: Но также Герман на суде говорил, что вы работаете на личный фонд Путина – он назвал вас ответственным за беспорядки на Украине и политические убийства? Почему?

В. П.: Еще раз повторюсь, он уже был себе неподвластен, поэтому я его понимаю, те заставят и мать родную обвинить. Такова уж система.

ВЗГЛЯД: Его слова о вашей работе в фонде Путина – это неправда?

В. П.: Вообще-то я работал в России в интересах Украины, в частности в интересах украинских спецслужб.

ВЗГЛЯД: А сейчас вы общаетесь со своим куратором?

В. П.: Последняя коммуникация тем летом была. Все зафиксировано. После того, как была поставлена задача по проекту провокации с инсценировкой убийства журналиста, нужно было играть лицо с большими связями и ресурсами. А потом нас своя же служба кинула. Нужны были «стрелочники».

ВЗГЛЯД: И при этом вы не ездили в Россию после истории с Бабченко?

В. П.: Я был там, а после уехал! В Европу. Меня раскрыли. Свои. И я уехал. Сейчас ситуация для меня не лучше...

Из личной переписки в мессенджерах, скриншоты которой Пивоварник предоставил газете ВЗГЛЯД, видно, что первоначально он занимался контрабандой и какими-то сомнительными бизнес-проектами в интересах СБУ и армии. То, что он внезапно всплыл в деле Бабченко как «московское лицо» заговора, стало для него шоком. Он даже в сердцах признает, что единственный выход для него теперь – застрелиться.

Куратор Капустин пытался убедить Пивоварника, что все будет хорошо. Он ссылался на некоего Васю (возможно, это глава СБУ Василий Грицак). Потом предлагает ему приехать «на перекладных», дать признательные показания и гарантирует «сладкие условия». Пивоварник отвечает, что своим «верить нельзя», и бежит в Европу.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД также связался с адвокатом Пивоварника Валентином Рыбиным, который подтвердил, что все обвинение строится исключительно на словах Германа. Других доказательств в деле нет. «Судьи массово берут самоотвод, чтобы не заниматься этим фейком», – утверждает Рыбин. Сам Герман скоро выйдет на свободу.

Еще один фигурант по делу Тарас Стельмашенко (таинственный «гражданин Т», которого прятала прокуратура) вообще получил условный срок, хотя первоначально у него нашли оружие. «Я надеюсь, когда это дело будет раскрыто общественности, все поймут, что это сплошное надувательство», – резюмирует Рыбин.

Факт причастности Капустина к службе в СБУ косвенно подтверждает налоговая декларация его жены, где Капустин Андрей Валерьевич (именно человека с такими Ф. И. О. знает Пивоварник) числится сотрудником и получателем дохода от «Служби безпеки України».

Аркадий Бабченко от комментарев газете ВЗГЛЯД отказался. Ранее его «убийца» Цымбалюк запросил за интервью 5000 долларов, но эти деньги, по его словам, должны были пойти на «патроны и снаряды» для ВСУ и так называемых добробатов.