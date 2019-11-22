Стали известны подробности о настоящем организаторе провокации с «убийством» Бабченко

Дмитрий Пономаренко с позывным «Дитрих», через которого один из организаторов «убийства» журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман держал связь с СБУ, ранее был осужден в отмывании 5 млн долларов.

«Пономаренко потомственный военный, его отец при СССР служил в Киевском военном округе, а дед был генералом в армии ГДР. Отсюда позывной Дитрих на немецкий манер», – рассказал газете ВЗГЛЯД информированный источник.

При президенте Украины Викторе Ющенко Пономаренко руководил предприятия «Укрспецторг» и «Прогресс» (дочерняя фирма «Укрспецэкспорта»), курировал продажу украинских Т-80 Пакистану. Потом был обвинен в отмывании 5 млн долларов и получил условный срок.

В распоряжении редакции газеты имеется жалоба «Прогресса» на Пономаренко по отводу денег в офшоры, дело возбудил департамент защиты экономики государства СБУ, но оно так ничем и не закончилось.

По данным источников, Пономаренко связан с нелегальными сделками по продаже оружия.

Вместе с бывшим бойцом батальона «Айдар» Пономаренко наладил сеть поставки оружия из зоны боевых действий в Донбассе клиентам из криминальных кругов Киева и других городов.

«Пономаренко аферист и торгаш. В самых грязных делах участвовал. Когда на фронте люди гибли, он бизнес на оружии делал. И, я думаю, при этом он мог быть штатным сотрудником СБУ», – рассказал бывший военный инструктор «Азова» Сергей Сановский.

В конце мая 2018 года произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.