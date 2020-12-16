Документы Управления стратегических расследований города Киева по делу банды Дмитрия Пономаренко

Взгляд
2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Сама природа оказалась на стороне российского газа Александр Рюмин/ТАСС
Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество. Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия не обязана прыгать с крыши

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 44 комментария

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Документы Управления стратегических расследований города Киева по делу банды Дмитрия Пономаренко

    Дмитрий Пономаренко  (фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Дмитрий Пономаренко&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Дмитрий Пономаренко&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Дмитрий Пономаренко&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Бизнесмен, юрист и продюсер Игорь Мизрах&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Оперативная сводка Управления стратегических расследований г. Киева Национальной полиции Украины&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    &#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Ответ Национального антикоррупционного бюро Украины Игорю Мизраху по поводу Житомирского бронетанкового завода&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Ответ Национального антикоррупционного бюро Украины Игорю Мизраху по поводу Житомирского бронетанкового завода&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)
    Выписка из реестра досудебных расследований Украины по поводу дела об избиении Игоря Мизраха&#160;(фото: из личного архива Игоря Мизраха)


     
     
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