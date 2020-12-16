Документы Управления стратегических расследований города Киева по делу банды Дмитрия Пономаренко
Дмитрий Пономаренко (фото: из личного архива Игоря Мизраха)
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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
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Россия не обязана прыгать с крыши
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Подробности...
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За что страдали немцы в Сталинграде
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
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США повторяют роковую ошибку СССР
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
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Казаки против мата в интернете
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»
В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»Подробности...
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки
В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасностиПодробности...
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.Подробности...
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
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