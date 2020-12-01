На Украине депутаты спели гимн Венгрии во время присяги

Депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины исполнили гимн Венгрии во время принесения присяги, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Исполнение венгерского гимна было инициировано председателем общины, СБУ начала проверку инцидента, говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.