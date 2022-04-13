«Серый кардинал» Польши решил отменить Венгрию

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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Европе война – не повод для развода

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сколько бы долго не продолжался военный кризис в Европе, с точки зрения географии именно Россия, а не Украина, представляет собой единственный стратегически приемлемый для Европы источник ресурсов для развития. Подробности...
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Все, что вокруг вас, – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
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Куда ведут дипломатические войны

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    «Серый кардинал» Польши решил отменить Венгрию

    Качиньский (справа) потребовал, чтобы Орбан (слева) посетил офтальмолога
    		   13 апреля 2022, 21:15
    Фото: Jakub Porzycki/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский пошел поперек правительства и заявил о необходимости прервать все отношения с Венгрией. По сути это ставит крест на польской стратегии по доминированию в ЕС и означает глубокий раскол «консервативного фронта» в Европе. А все потому, что ненависть Качиньского к России – это почти феномен.

    Венгрия для Польши очень важная страна. Речь идет не только об экономике (хотя оба государства в плане развития «народного хозяйства» входят в число «отличников» ЕС и активно кооперируются между собой), но и о политике – о противостоянии Брюсселю в его нынешнем, леволиберальном издании с феминизмом, гей-браками, навязчивым акцентом на экологии, принятием миллионов мигрантов с Ближнего Востока и регулярным покушением на права суверенных государств со стороны евробюрократов, которых никто не выбирал.

    Польско-венгерский консервативный союз формализирован в так называемой Вишеградской четверке, куда также входят Чехия и Словакия. В леволиберальных СМИ Европы их иногда называют «ксенофобской четверкой» – из-за солидарного неприятия миграции. Но польские спикеры по геополитике смотрят на это объединение гораздо амбициознее – как на формирование восточноевропейского блока стран под польским лидерством, который мог бы бросить вызов странам Западной Европы за влияние на Евросоюз в целом с целью его переформатирования по более консервативным лекалам.

    Открытый вызов Берлину и Парижу поляками уже брошен, при этом поводом стали отношения с Россией – якобы западные еврогосударства противятся по-настоящему эффективным, «удушающим» санкциям из своих шкурных интересов, забыв про страдания украинцев etc.

    Юмор этой в целом невеселой ситуации в том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при этом всячески оправдывает венгерского коллегу и отрицает очевидное – то, что именно Венгрия из всего ЕС заняла наиболее «оппортунистскую» позицию по российскому вопросу. 

    Моравецкий – тот еще русофоб, но циник: Венгрия важна для Польши настолько, что ей прощаются палки, вставляемые Орбаном в колеса экономической войны с РФ. Это союзник, которому просто нет аналогов – ранее Варшава и Будапешт договорились совместно противостоять экономическим санкциям, которые еврочиновники наложили на них и только на них из-за намерения венгров и поляков полностью оградить школы от ЛГБТ-активистов.

    Но вдруг на волнах радиостанции Radio Plus грянул гром – заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского о прекращении всякого сотрудничества с Будапештом до тех пор, пока Орбан (именно Орбан) не «обратится к офтальмологу», чтобы «разглядеть произошедшее в Буче».  

     Казалось бы, мало ли что вице-премьеры могут сболтнуть по радио, но в данном случае формальная должность неточно отражает реальный статус Качиньского, если не знать, что она была создана специально под него и подразумевает контроль над всеми силовыми службами государства.

    Качиньский – это и есть Польша, точнее, консервативная ее половина. Вместе с братом-близнецом Лехом, с которым когда-то снимался в детском кино, он начал политическую карьеру еще в профсоюзе «Солидарность», а после его победы над ПНР возглавил канцелярию первого президента постсоветской Польши Леха Валенсы, но продержался на этом посту недолго, и в настоящий момент отношения Валенсы и Качиньского описываются как «максимальная неприязнь».

    Этого невысокого и богомольного человека вообще многие ненавидят, а особенно сильно в «либеральном лагере», к которому можно отнести и часть польской молодежи, и чиновников Евросоюза. Качиньский для них мракобес, клерикал, ретроград, почти фашист – и это во многом правда, по социальным вопросам взгляды Качиньского значительно архаичнее, чем у Орбана (при всей схожести претензий к ним в Брюсселе).

    А главная причина в том, что Качиньский не просто один из самых влиятельных людей в Польше, а наверняка самый влиятельный.

    Премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда ему только по должностям начальство, но не по партии. Безоговорочным лидером правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») является Качиньский, идеологом перестройки правовой системы Польши на консервативный лад тоже является Качиньский, и карьерой своей Моравецкий и Дуда обязаны Качиньскому – если не одному, то другому (формально основателем партии и ее первым председателем был Лех, который младше брата на 45 минут).

    Таким образом, действующий статус Качиньского – это не просто вице-премьер, а партийный вождь и «серый кардинал», который в последнее время чаще держится в тени, чтобы не раздражать умеренных избирателей партии (общепризнанная заслуга «ПиС» – стабильный и сильный экономический рост, за нее не только национал-клерикалы голосуют), да и возраст берет свое – как-никак 72 года.

    И вот этот сверхвлиятельный человек приходит на радио, чтобы одной фразой разрушить тонкую, сложную и амбициозную геополитическую стратегию по превращению Польши в ведущую державу Европы. Почему? Потому что может.

    Это не ирония – радикализм Качиньского является продолжением его глубокой идейности. Он принципиален и последователен в своих взглядах, в том числе во взглядах на РФ. Всем русофобам русофоб – он действительно считает Россию чем-то вроде ада земного или сгустка мирового зла, он убежден, что Москва подстроила авиакатастрофу для убийства Леха под Смоленском, он ничуть не сомневается, что российские войска бесцельно и беспорядочно убивали в Буче мирное население просто в силу того, что они – российские. 

    Тем не менее было бы недопустимым упрощением считать, что русофобия – главный побудительный мотив заявлений и действий Качиньского. Его система ценностей все-таки сложнее, о чем прекрасно осведомлены американцы, для которых этот польский пан важный союзник (в том числе и в деле «подкапывания» под Западную Европу) и «свой сукин сын».

    Качиньский, как и многие другие консервативные поляки, убежден в том, что ориентироваться нужно на США, потому что европейские страны, случись что, от России Польшу не спасут, как не могли спасти ранее. Но это ничуть не помешало ему и его брату Леху оставаться категоричными противниками признания независимости Косова, поскольку «отжатие» этого края у Сербии конфликтовало с их базовыми идеологическими установками, например, с идеей о христианской солидарности перед лицом исламской угрозы, тем более, как считают в «ПиС», именно поляки спасли Европу от османского владычества.

    На Земле, возможно, вообще нет таких политиков, которым Качиньский не стал бы перечить. Допустимое исключение – папа Римский, но ни сверхважный для польского дела Орбан, ни президент США такими исключениями не являются.

    Правда, реальная политика Варшавы может и отличаться от воззрений Качиньского на мироустройство. То же Косово она все-таки признала – пускай и голосами нынешней оппозиции, но после возвращения Качиньских во власть отзывать признание не стали.

    Трудно сказать, как выглядит внутренняя корректировка курса в «ПиС», возможно, как сказали бы интернет-тролли, «деду выдают таблеток», но сверхвлиятельность Качиньского еще не означает, что Венгрию действительно «отменят», иначе Моравецкий не выгораживал бы Орбана столь старательно. В любом случае это их внутреннее дело.

    России нужно просто учитывать то, что этот маленький польский пан ненавидит нас настолько убежденно и иррационально, что готов пожертвовать ради этой священной, на его взгляд, ярости и отношениями с Венгрией, и стратегией по польскому доминированию в Европе, и как бы не самой Польшей, чья героическая гибель в пожарище войны с «силами из ада» тоже вписывается в качиньскую картину мира. 
     
     
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