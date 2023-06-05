Украина подставила своих польских союзников

«Техническое» зерно Украины провоцирует в Польше политический кризис

В понедельник, 5 июня, истекает срок введенных Еврокомиссией ограничений на ввоз украинского зерна в страны Восточной Европы. Украина боится, что эмбарго будет продлено, а украинские крестьяне понесут «миллиарды долларов» убытков. Однако в реальности гигантские убытки несут соседи Украины – и это уже названо «убийством польского сельского хозяйства».

В последнее время в Польше проходили акции протеста крестьян, недовольных тем, что они столкнулись с конкуренцией в виде украинской сельскохозяйственной продукции. Продаваясь в Польше по бросовым ценам, она мешала реализации продукции польских аграриев.

Крестьяне в ярости

Дополнительным поводом для возмущения польских крестьян стали выявленные факты того, что ввозимое с Украины низкокачественное (так называемое техническое) зерно, предназначенное, например, для пивоваренного, крахмало-паточного, масложирового, спиртового и прочих производств, использовалось в Польше отнюдь не по назначению. Оно смешивалось с польским и превращалось в муку или в корм для скота. Было произведено расследование, в ходе которого выяснилось, что несколько десятков компаний злонамеренно ввозили с Украины такое зерно и продавали, скрывая его происхождение и предназначение.

В настоящее время в Польше ведется семь судебных разбирательств, связанных с ввозом «технического» зерна с Украины. Пресс-секретарь региональной прокуратуры в Жешуве Ханна Бирнат-Ложаньска поясняет: «Покупатели были введены в заблуждение, поскольку они не знали, что это зерно поступило с Украины и что оно было импортировано в качестве так называемого технического». Такая ситуация стала возможной в силу того, что лишь в феврале этого года польское государство обязало импортеров отмечать в таможенных декларациях назначение ввозимых зерновых с помощью специальных национальных кодов, чего ранее не требовалось.

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Но почему такое правило не ввели раньше? «Самый крупный импорт зерна, в том числе технического, осуществлялся осенью прошлого года. Ввод кодов в феврале – это как горчица, поданная уже после обеда», – отмечает парламентарий Януш Тихон, бывший заместитель министра финансов. Он напоминает, что в парафировании соглашения с Украиной о ввозе зерна принимал участие глава польского Минфина, другие важные госчиновники. «Заранее было известно, что это закончится убийством польского сельского хозяйства», – оценивает ситуацию Тихон.

Сложившаяся ситуация, понятно, не устроила польских крестьян. И свое возмущение аграрии проявили не только словом, но и делом. Например, они провели акции по блокированию дорог, ведущих на Украину. «Причиной протеста является неконтролируемый наплыв зерновых. Правительство заявило о создании транзитного коридора через Польшу... для отправки зерна в голодающие государства Африки и Ближнего Востока... Министерство не предоставляет никакой информации, мы не знаем, кто "съел" техническое зерно, поступившее в нашу страну», – пояснили в общественной организации «Обманутое село» и потребовали от властей срочно навести порядок.

Неприятный сюрприз для «ПиС»

Главные требования протестующих оказались следующими – введение залоговых платежей при транзите зерна с Украины, 50-процентная пошлина на ввозимое техническое зерно, компенсации для польских фермеров и закупки у них зерна в госрезерв. Крестьяне особенно отмечают, что хотя цена зерновых на польском рынке снизилась почти на треть, стоимость продуктов из них в розничной торговле не снизились – хотя упало качество товаров. «Мы всё время слышали обещания, что речь идет только о транзите зерна через Польшу. Но всё оказалось иначе... Украинское зерно ввозится в Польшу как техническое... Оно разгружается в приграничных районах», – сетует Тоборович.

Наличие проблемы признал и бывший польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский (член правящей партии «Право и справедливость»), возглавлявший это ведомство c 2018 по 2020 год. Он рассказал: «Фермеры со всей Польши сигнализируют, что в стране скопилось огромное количество украинского зерна».

Экс-министр, имеющий возможность говорить откровеннее, чем действующие члены правительства, посетовал на «транснационалов», разоряющих польских крестьян: «Там действуют транснациональные корпорации, которые жируют на украинском сельском хозяйстве, так что мы просто дали им заработать, разрушив при этом собственный рынок. Нам всё время обещали, что это будет транзит. Оказывается, нет… Между Украиной и польскими портами нет достаточно хороших логистических маршрутов, но это не принималось в расчет. Так что многие компании забыли о своих обещаниях поставить зерно на международные рынки и просто привезли его в Польшу. Это предприятия, которые занимались производством свинины или птицы. Они закупили зерно, а на местных фермеров им наплевать», – отметил Ардановский.

В апреле лидер польской ассоциации фермеров «Агроуния» Михал Колодзейчак написал в соцсети: «Настроение крестьян ужасное. Когда я сегодня садился в машину в Хрубешуве, ко мне подошла жена одного фермера. Она сказала, что ежедневно опасается за жизнь мужа, потому что он угрожал повеситься. Его ферма потеряла зерно (оставшееся нераспроданным – прим. ВЗГЛЯД), нет денег на очередной урожай…»

Чтобы хоть как-то утолить гнев крестьян, власти Польши решили принести «ритуальную жертву».

Таковой оказался министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик, которого в начале апреля вынудили подать в отставку. Правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» пошла на этот шаг без охоты, так как осенью в стране состоятся парламентские выборы.

Как сообщает Reuters, кризис с украинским зерном в год выборов стал для «ПиС» неприятным сюрпризом. Пытаясь выправить ситуацию, в Варшаве 15 апреля заявили, что вводят запрет на ввоз украинского зерна и прочих агропродуктов – временный, до 30 июня. Это вызвало недовольство Киева, уличившего поляков в срыве действующих договоренностей.

В ответ председатель правящей партии Ярослав Качиньский пообещал, что Польша «без малейших изменений» остается другом и союзником Украины и продолжит ее поддерживать. При этом Качиньский напомнил о том, что «обязанностью любого хорошего правительства является защита интересов своих граждан», и предупредил, что «кризис в деревне будет иметь негативные последствия для всех поляков». Качиньский пообещал, что правительство проведет массовую закупку зерна, хранящегося в элеваторах и на складах – с субсидиями, которые повысят его цены. В бедах же польского крестьянства лидер партии ожидаемо обвинил Брюссель и Страсбург – заявив, что это результат «решений, принятых за пределами нашей страны, в Евросоюзе в рамках его компетенции».

Еврокомиссия не помогает

Евросоюз действительно мало чем помог польским крестьянам. Например, 28 мая стало известно о том, что рухнула одна из возможностей решения проблемы излишков зерна на польских складах – путем его передачи в бедные африканские страны в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. «Еврокомиссия не будет финансировать такую операцию, потому что она абсолютно убыточна», – заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Одновременно выяснилось, что польские аграрии пока не спешат продавать государству произведенное ими зерно, так как их до сих пор не устраивает стоимость. Похоже, очистить многие склады под сбор нового урожая не получится.

А кроме того, 5 июня заканчивается введенный в начале мая Еврокомиссией запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в Болгарию, Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Но есть риск, что запрет этот будет продлен. Как выразился украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, в таком случае украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков, и «Россия собирается использовать эту ситуацию, чтобы увеличить градус напряженности между нами». На самом же деле налицо простая коллизия – польских (и не только) крестьян разоряют украинские конкуренты и межнациональные корпорации.