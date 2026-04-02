NRA: Столтенберг предлагал рассмотреть идею буферной зоны между Россией и НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2021 году был готов рассмотреть идею создания «буферной зоны» между Россией и НАТО, пишет NRA.
Как сообщает NRA, это предложение вызвало резкое недовольство Польши и балтийских стран, однако Столтенберг все же предложил Совету НАТО – Россия обсудить инициативу Кремля о выводе сил альянса на позиции, которые существовали до 1997 года, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что Столтенберг в своих мемуарах выразил обеспокоенность судьбой альянса в случае возможного второго срока Дональда Трампа на посту президента США. Он допустил, что распад НАТО является вполне реальным сценарием при таком развитии событий.
В январе 2026 года в ходе выступления на форуме в Давосе бывший генсек НАТО заявил, что «Западу необходимо найти способ договориться» с президентом Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал НАТО враждебным альянсом по отношению к России.