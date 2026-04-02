Вынесен приговор организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Tекст: Валерия Городецкая

По информации суда, трое фигурантов находились в международном розыске, передает «Интерфакс». Лидер преступной группы осужден на 19 лет лишения свободы, второй участник получил 16 лет, а администратор Telegram-канала – 15 лет, все – с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В материалах дела сказано, что главарь группы совместно с двумя жителями Дагестана и другими лицами еще в марте 2022 года создал преступную организацию для дестабилизации обстановки в российских регионах. Осужденные дискредитировали органы власти и разжигали межнациональную и межконфессиональную вражду, координируя свои действия через специально созданный Telegram-канал.

Ключевым эпизодом стали события 29 октября 2023 года. Тогда, после публикации провокационных материалов о якобы прибытии беженцев из Израиля, толпа проникла на территорию аэропорта, что привело к его временной приостановке работы. В результате беспорядков было уничтожено и повреждено имущество на сумму более 24 млн рублей, пострадали 23 представителя власти, всего нападениям подверглись 30 человек.

Суды над участниками этих событий проходят в Краснодарском и Ставропольском краях с августа 2024 года. За это время осуждены уже более 135 человек.

Напомним, в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.