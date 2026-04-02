Лавров обсудил партнерство и ситуацию на Балканах с Дачичем

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», глава МИД России Сергей Лавров обсудил с вице-премьером и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем текущее партнерство между двумя странами и взаимодействие по ключевым направлениям. Особое внимание было уделено ситуации на Балканах и обмену мнениями по этому вопросу.

В ходе разговора, как подчеркивается в сообщении МИД, стороны выделили принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 для урегулирования вопроса Косово. Было отмечено, что Россия и Сербия заинтересованы в сохранении стабильности на Балканах.

Переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул особую приверженность России обязательствам перед Сербией и назвал эту страну братской и дружественной. Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения, что при начале наземной военной операции в Иране миру грозит тяжелейший энергетический кризис.