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    7 ноября 2023, 09:40

    Как «соросята» довели Латвию до гей-браков

    Как «соросята» довели Латвию до гей-браков
    @ Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Сейм Латвии принял пакет законов о создании «института партнерства». За этим выражением скрывается узаконивание гей-браков, которое власти много лет пытались продавить. Сделать это сразу мешало сопротивление латышей, относящихся к навязываемой им «толерантности» крайне негативно. Другими словами, в стране восторжествовал тихий «гей-майдан», растянувшийся почти на два десятилетия. Каковы же были механизмы этого переворота?

    Латыши – народ, если выражаться языком сторонников «толерантности», крайне гомофобский. Когда Латвия в 2004 году вступила в Евросоюз и пошли первые разговоры на тему «права человека – это права геев», население страны восприняло подобные намеки в штыки. Первый «настоящий» гей-парад в Риге прошел под усиленной охраной в июле 2005 года. Охраняли их недаром: «элгэбэтэшники» шествовали под градом ругательств, возникло несколько потасовок.

    Журналист Виктор Мараховский, живший ранее в Латвии, вспоминает о том событии: «Гей-парада было человек сто, из них практически все завозные скандинавские любители острых выездных ощущений в нарядных костюмах. Плюс, конечно, местный пастор. Под крики оскорбленных туземцев они прошествовали к местной церкви, взошли на ступени, показали туземцам торжествующий «фак» влево и вправо и вошли внутрь. Двери закрылись. Что было дальше, видела только пресса. Престол был накрыт ЛГБТ-стягом, и пастор прочел молитву от имени всех туземцев с просьбой «простить нам грех гомофобии». Был довольно грандиозный скандал. Тогда казалось, что общественность высказала свое мнение четко, однозначно и навсегда…»

    Оказалось, что нет. То, чего не удалось добиться мытьем, стали протаскивать катаньем. С тех пор гей-парады в Риге начали повторяться почти ежегодно, обрастая все новыми участниками – на них, дабы «поддержать своих», стали массово съезжаться посланцы секс-меньшинств из других стран.

    В первых рядах маршировали сотрудники американского посольства, демонстрируя неукоснительную приверженность «демократическим ценностям». Одновременно велась многолетняя, незаметная для глаза, кропотливая работа по «взрыхлению» общественного мнения – ею занимались многочисленные «соросята», бесконтрольно создававшие в Латвии свои структуры.

    Невидимые сети

    Наиболее известной «сороситской» организацией в Латвии стало «Общество за открытость Delna», позиционировавшее себя как борцов с коррупцией и сторонников «развития гражданского общества». Данную организацию долгие годы возглавлял человек по имени Роберт Путнис, который несколько лет назад сделал каминг-аут и в 2020 году зарегистрировал в Германии «брак» со своим «мужем» Дмитрием Марковым. Путнис горько жаловался, что «официально соединиться с любимым человеком» ему удалось лишь в Германии, а никак не в «любимой Латвии».

    Путнис организовал политическую партию «Прогрессивные», в качестве одной из своих целей провозгласившую «борьбу за права ЛГБТ». Большинству латышей эта цель оказалась не близка – в 2018 году партия провалила выборы в парламент. Но в 2022 году она все же сумела туда прорваться, получив десять из ста депутатских мест в Сейме. Ранее, в 2020-м люди Сороса взяли власть в муниципалитете Риги.


    Вообще за минувшие 20 лет через структуры, так или иначе связанные с Джорджем Соросом, прошли многие латвийские политики. СМИ Латвии неоднократно приводили имена наиболее влиятельных латвийских «соросят». Среди них оказались и экс-министр культуры Сармите Элерте, и бывший глава государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексей Лоскутов, и еврокомиссар по вопросам прав человека Нил Муйжниекс, и госсекретарь министерства обороны Вейко Сполитис (горячий сторонник сноса памятников советским солдатам).

    Бывшими стипендиатами соросовских программ являются и столь известные в стране политики, как Артис Пабрикс (бывший глава МИДа и Минобороны, ярый ненавистник России), и Даниэль Павлютс (экс-глава Минэкономики и Минздрава), и Мария Голубева (открытая лесбиянка и будущий министр внутренних дел, разгонявшая в 2022 году митинги в защиту памятников советским солдатам), депутат Сейма Андрейс Юдинс (автор множества законопроектов, направленных на ущемление прав русских жителей Латвии), экс-депутат Сейма и представитель Латвии в ПАСЕ Борис Цилевич, член правления финансируемой Джорджем Соросом латвийской ЛГБТ-организации «Мозаика» Эвита Гоша и многие другие.

    Иначе говоря, соросовские структуры, практически не скрываясь, смогли воспитать в Латвии целую плеяду влиятельных политических деятелей. Теперь это приносит весьма наглядный результат.

    Еще в 2009 году идеолог латвийских «соросят» Нил Муйжниекс опубликовал на сайте интернет-издания Фонда Сороса Open Society News программную статью, в которой призвал стремиться к созданию человека нового типа – homo horosensus. Это, по его словам, будут «люди открытого общества» – а те, кто таковыми не являются, должны «постепенно уйти в прах истории».

    В 2014 году латвийское гей-лобби получило нового открытого сторонника в лице тогдашнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича (кстати, он в 1999-2000 годах обучался в Университете национальной обороны США). Ринкевич опубликовал запись в соцсети: «В нашей стране необходимо создать правовую основу для всех типов партнерств, мы будем бороться за это. Я знаю, что сейчас начнется мегаистерия, но горд быть геем».

    Шаг Ринкевича получил широкое освещение в прессе – это был первый в мире министр, открыто причисливший себя к секс-меньшинствам. После этого заокеанская Washington Post с удовлетворением написала, что поступок Ринкевича «придал заметную силу голосу защитников прав геев в постсоветской Восточной Европе».

    «Соросята» против «нациков»

    Однако нельзя сказать, что «соросята» и представители гей-лобби действовали в Латвии свободно – напротив, они натолкнулись на жесткое сопротивление. Например, когда в феврале 2017 года вышеупомянутый комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс (этнический латыш) призвал те станы ЕС, которые еще не узаконили у себя возможность гей-браков, незамедлительно сделать это, тогдашняя латвийская правящая коалиция незамедлительно ответила отказом. При этом руководитель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис и сопредседатель Национального блока Гайдис Берзиньш сослались на конституцию Латвии, в которой указано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

    Западноевропейская пресса в ту пору много рассказывала об «угнетениях», которым подвергаются латвийские геи.

    Ежегодное резюме организации сексуальных меньшинств ILGA Europe, опубликованное в феврале 2020-го, гласило, что из всех стран ЕС именно Латвия отличается наиболее недружественным отношением к геям. Также и согласно результатам исследования Европейской комиссии Eurobarometer, отношение жителей Латвии к сексуальным меньшинствам является одним из самых отрицательных в ЕС. Только 24% респондентов из Латвии согласны с идеей разрешить однополые браки. Это на 45 процентных пунктов меньше, чем средний показатель по ЕС.

    Миссия выполнена

    Сопротивление наступлению секс-меньшинств в стране возглавила партия Национальный блок – радикальные латышские националисты, сторонники «латышской Латвии». Например, в мае прошлого года Сейм Латвии должен был рассмотреть законопроект о «гражданских союзах», переданный юридической комиссией парламента на окончательное чтение. Но до рассмотрения законопроекта дело тогда не дошло – снять вопрос о нем с повестки дня попросил Национальный блок.

    Месяцем позже, когда в стране проходила очередная ежегодная «неделя прайда», ее участники громко жаловались, что парламент так и не принял закон о гей-браках – и, соответственно, каждая гей-пара, заключившая подобный «брак», вынуждена добиваться его признания в индивидуальном порядке. Более того, недавно противники «толерантности» сумели добиться удаления из школьных библиотек Латвии поступивших туда пособий для детей по смене пола.

    Но это оказалось последним успехом «консерваторов». В июне 2023 года Сейм Латвии большинством голосов выбрал министра-гея Ринкевича в президенты государства.

    А в августе 2023 года в Латвии сменился состав правящей коалиции. Из нее вышел Национальный блок, объявивший о непреодолимых разногласиях с премьерской партией «Новое Единство», зато вошла партия «Прогрессивные».

    И вот в начале ноября 2023-го случилось наконец то, к чему шли в течение многих лет латвийские «соросята» – Сейм Латвии в первом чтении большинством голосов поддержал законопроекты, вводящие новый способ юридического закрепления отношений между двумя взрослыми людьми, – «партнерство». Партнерство смогут заключать, в частности, однополые пары.

    Окончательное утверждение этого закона пройдет в ближайшие дни – и никаких проблем с этим не ожидается. В заключение стоит отметить, что, согласно последним данным, демографическая ситуация в Латвии самая плохая за сто лет.

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