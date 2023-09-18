Гей-пропаганда для детей стала раздражителем русофобов

Минобразования Латвии отозвало скандальные школьные брошюры о половом воспитании

Tекст: Станислав Лещенко

Попытка «сексуализации» латвийских детей делается не впервые – нечто подобное уже было одиннадцать лет назад. В сентябре 2012 года пятьдесят четыре латвийских общественных организации направили высшим должностным лицам государства письмо с требованием отставки тогдашнего министра благосостояния Илзе Винькеле. Людей возмутило то, что по инициативе Винькеле по детским садам тогда начали распространять книжки «День, когда Карлис был Карлиной» и «День, когда Рута была Рихардом», предназначенные для применения в качестве учебных пособий. Данные книги, по мысли их авторов, должны были приучать детей к принципу «равноправия полов» – однако к равноправию, понятому весьма причудливо.

Например, на страницах новых книг детям предлагалось поразмышлять на такие интересные темы: «Приемлемо ли для девочек играть в футбол? Должны ли стыдиться мальчики, которым хочется играть в куклы? Всем ли девочкам нравится розовая одежда, а мальчикам – темная?» Также был выпущен методический материал для педагогов «Садики, где есть место Пеппи-Принцам и Пират-Принцессам». Как сообщили представители министерства благосостояния, этот материал «поможет учителям отказаться от застарелых стереотипов о способностях, навыках и половом поведении мальчиков и девочек».

Тихой сапой

Все вышеуказанные книги являлись переводом с датского оригинала, созданного по заказу министерства по равноправию Дании. Однако в Латвии большинство представителей общественности явно оказались им не рады. В частности, авторы письма пятидесяти четырех общественных организаций выразили недовольство этими новшествами и призвали привлечь к ответственности должностных лиц, участвовавших в подготовке и распространении данных книг – в том числе и министра Винькеле. Сама Винькеле заявила, что «устоявшееся понимание гендерных ролей, корни которого, по-моему, лежат не только в Средневековье, но и в советском времени – где мужчина это тот, кто работает, приходит домой, иногда бьет жену, иногда выпивает, потому что это его право – оно, на мой взгляд, неправильное, глупое и невежественное».

Добиться отставки Винькеле активистам не удалось, но злополучные «учебные пособия» из детских садов убрали. Однако попытки воспитать латвийских детей в новомодном духе продолжились – тихой сапой.

В 2014 году общественные активисты снова поднимали тревогу – когда стало известно, что в нескольких детских садах мальчиков заставляли одеваться в платьица девочек и наоборот. Тогда с призывом защитить детей от гей-пропаганды выступил сам архиепископ Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

Особое возмущение вызвал видеоролик, подготовленный общественной организацией Papardes Zieds («Цветок папоротника») и размещенный в YouTube. По мнению авторов ролика, изучение собственного тела является частью развития личности человека.

«Он щупает уши, большой палец ноги, "краник" и другое», – говорит закадровый голос в ролике о детях. По мнению изготовителей ролика, ребенку «чувство безопасности обеспечивают прикосновения со стороны близких». Помимо этого сообщается, что «радостью познания своего тела является мастурбация в детстве». Также в ролике положительно оценивается тема однополой любви. После его появления радикальный Национальный блок и оппозиционная партия «Согласие» подготовили совместный законопроект о защите детей от «аморальной информации».

Националисты негодуют



И вот – новая история подобного толка. В последнее время среди латвийских родителей и педагогов пошли нехорошие толки о новой книжице, начавшей поступать в школьные библиотеки. Это подготовленный государственным Центром содержания образования методический материал «Половое воспитание – вопросы и ответы», который предполагалось распространять в школах. Он содержит, в частности, предназначенную для учеников информацию о том, что такое «пол», «гендер», «небинарная идентичность», кто такие «транс-женщина», «транс-мужчина» и «гендер-флюид».

Школьникам предлагается составить свою «карту половой идентичности».

Кроме того, там содержатся ссылки на размещенные в интернете видеоролики, которые школьникам настоятельно предлагается посмотреть. «Посмотрите это видео, чтобы получить ответы на вопросы о том, что такое пол и гендер. Шаг за шагом выясни, почему наш биологический пол совпадает или не совпадает с нашей половой идентичностью, самовыражением, сексуальной и романтической ориентацией», – советуют авторы пособия.

Одной из первых шум на всю страну из-за новых методических пособий подняла известная в стране журналистка Элита Вейдемане. Тут нужно понимать, что Вейдемане – одна из главных современных идеологов латышского национализма. Русские, которых она откровенно ненавидит и презирает, платят ей аналогичными чувствами. Она ратует за то, чтобы максимально прижать к ногтю потомков «оккупантов» и выгнать из Латвии пожилых граждан РФ, которые не смогут сдать экзамен по латышскому языку. Элита Вейдемане ратует за полный запрет русского языка во всех сферах и одобряет снос памятников советским солдатам, которых она именует «ордой насильников и убийц».

И вот такой человек возмутился тем обстоятельством, что латвийских детей пытаются воспитать в духе максимальной «толерантности». Элита Вейдемане попыталась задать авторам нашумевшей «методички» ряд прямых вопросов.

«Еще со школьной скамьи я знаю, что существует два пола – женский и мужской. Ничего не изменилось в природе и обществе с тех давних времен, когда два пола считались само собой разумеющимися. А нет, все же изменилось. Адепты маргинальной идеологии пытаются навязать обществу свои представления о транс-женщинах, людях с изменчивым гендером и небинарной идентичностью, о квирах и бесгендерных людях. Ладно бы еще, если бы к этому подталкивали только взрослое общество… В конце концов, взрослый поймет, что это больные перегибы, но нет – детей тоже подталкивают к этому. Потому что дети как глина: их можно обучить любым формам идеологии, которые выберут маргиналы половых превращений», – негодует Вейдемане.

Она приводит жалобы родителей, звучащие после того, как их дети общаются в школах с приглашенными «психологами», объясняющими недорослям тонкости ЛГБТ. «Внучка коллеги пришла домой после такой лекции приглашенного лектора и уже не понимала, кто она такая! Родителям пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть мозг на место. Стоит ли говорить, что две трети одноклассников чувствовали то же самое», – с ужасом пишут в латышских соцсетях.

В недалеком же будущем следует ожидать, по словам Вейдемане, «еще более глубокие ужасы». Журналистка цитирует то самое учебное пособие, подготовленное Центром содержания образования: «Помните, что ваш биологический пол не определяет вашу гендерную идентичность, гендерное самовыражение, сексуальную или романтическую ориентацию!» Элита Вейдемане понимает подобные призывы совершенно однозначно: «Такое плохо скрытое побуждение: дети, смело идите по пути гомосексуализма, это естественно и правильно! Но если вам не нравится ваше тело, вы можете сменить его на другое!»

Временное отступление



Авторы скандального пособия, испугавшись поднятого шума, на контакт с прессой выходить не стали. Осмелилась высказаться лишь сотрудница Центра содержания образования Лиене Берзиня. Она считает, что знания, которые школьники могут получить из подготовленного ее коллегами пособия, совершенно точно не станут для них лишними. «В целом это история о людях, которые разные», – подчеркивает Берзиня.



Затем высказался другой идеолог латышского национализма – театральный режиссер Алвис Херманис. В свое время Херманис работал в Москве, теперь же он требует стереть с карты Латвии все русские названия и снести памятники, связанные с «русским миром». В настоящее же время он объявил войну «толерантности». Режиссер написал: «Если мои дети скажут мне дома, что учителя в школе пристают к ним с дискуссиями о смене пола, на следующий день я звоню в полицию – сообщаю о сексуальном насилии со стороны учителей. Просто предупреждаю. Есть вещи, где шутки заканчиваются».

На парламентском уровне проблему «толерантных» пособий подняли депутаты от латвийской партии «Объединенный список». По мнению членов этой партии, недопустимо, чтобы детям предоставлялась информация, «к которой они морально и эмоционально не готовы».





В связи с поднятой шумихой в министерстве образования с неохотой дали понять, что отзовут скандальные пособия из школ. «На мой взгляд, в этом пособии есть слишком тенденциозные вещи. Мы должны быть очень внимательны. Уроки здоровья для нас очень важны. Но давая неправильное представление о том, чему нужно учить детей, мы можем получить негативные последствия», – оправдывается министр образования Анда Чакша.

Но в целом, конечно, негодование латышских националистов не может не удивлять. Они ревностно утверждают, что «Латвия – это Европа», а между тем отвергают европейский путь развития. Ведь в школах Латвии всего лишь пытаются воплотить идеалы, давно уже восторжествовавшие в образовании многих других стран ЕС, считающихся там наиболее «передовыми».

И поэтому, когда латышские националисты начинают оперировать такими доводами, как «семья – это только союз мужчины и женщины», «преступно внушать детям мысли о смене пола» и «у нас демографический кризис, стало быть надо поощрять только традиционную семью» – они вряд ли смогут рассчитывать на понимание европейских «старших братьев».