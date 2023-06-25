Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке

Взгляд
25 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
Перейти в раздел…

Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...

Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впечатлила государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Наш собственный страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию властей США
    Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК Алаудинов сообщил о возвращении бойцов «Ахмата» в зону спецоперации Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России
    Власти Грузии высмеяли оппозицию, поддержавшую Пригожина Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в Ужгороде В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии «комфортный отдых» Скончался один из авторов Конституции России
    Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления

    президент сербии


    Вучич указал на иностранное участие в попытке мятежа Пригожина

    «не удавалось никому»


    В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины

    неловкое высказывание


    Байден подставил Блинкена и всю дипломатию США

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке

    НХЛ отменил практику выхода команд с символикой ЛГБТ
    Защитник клуба «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов стал первым, кто публично не поддержал «радужные ценности» в НХЛ
    		  
    25 июня 2023, 18:40
    Фото: AP/TASS
    Текст: Руслан Бакаев

    В мировом спорте произошло невиданное доселе событие. Победное шествие ЛГБТ-символики среди отдельных спортсменов, спортивных команд и даже целых спортивных объединений впервые остановлено. Сделано это не где-нибудь, а в Соединенных Штатах, а инициаторами восстания против пропаганды ЛГБТ выступили спортсмены из России. Как такое произошло?

    Победное шествие ЛГБТ-движения в мировом спорте едва ли не впервые было остановлено. Случилось это, можно сказать, в колыбели поддержки сексуальных меньшинств – в США, где внезапно взбунтовались хоккеисты.

    Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) согласился с предложением комиссионера Гэри Беттмана отменить практику выхода команд на разминку в специальной форме с символикой ЛГБТ (чаще всего – радужной). Это обычно происходило в рамках специальных тематических вечеров в одной из команд, называемых Pride Night (День гордости).

    Все это происходило в последнее десятилетие во всех командах лиги. Пока однажды один российский хоккеист не сказал «нет».

    В январе этого года защитник клуба «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов внезапно отказался надевать на раскатку (хоккейную разминку) радужный свитер. «Я уважаю всех и уважаю выбор каждого, - заявил Иван. - Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».


    На Проворова немедленно накинулась почти вся американская пресса, требовавшая от «Филадельфии» и НХЛ покарать смутьяна. Однако прозвучали и голоса в поддержку Ивана.

    «Проворов знал, что он получит ответную реакцию. Это часть бизнеса. Это часть того, через что вы проходите. Но я уважаю его, поскольку он остался верным себе», - заявил главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла. В итоге ни клуб, ни лига никак не наказали россиянина.

    Это стало сигналом для остальных. Многие хоккеисты, причем далеко не только россияне, стали отказываться от участия в ЛГБТ-акциях.

    Примеру Проворова последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы из «Флориды», форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, защитник Илья Любушкин из «Баффало». В конце января «Нью-Йорк Рейнджерс» решили вообще не проводить эту самую раскатку в радужных свитерах.

    Вскоре их примеру последовал «Чикаго». А в марте клуб «Миннесота» взял и отменил весь этот День гордости. Американские журналисты винили во всем Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, принятый в РФ в декабре 2022 года. Но, конечно, дело было не только в нем.

    «Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против», – прокомментировал решение НХЛ бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

    Получилось, что искусственно насаживаемая толерантность и даже поощрение сексуальных меньшинств в спорте неожиданно натолкнулось на противодействие хоккеистов. Хоккей издавна считался одним из самых мужских видов спорта. И вполне естественно, что он сопротивляется пропаганде нетрадиционного секса сильнее, чем футбол, фигурное катание или даже единоборства.

    Теперь, после революционного решения, поддержка ЛГБТ в североамериканском хоккее вновь станет делом сугубо добровольным – каким и должна быть. Хочешь носить радужную символику – носи, не хочешь – не носи.

    «Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой», - пожаловался комиссар НХЛ Беттман, объясняя решение лиги.

    Посчитав убытки и выброшенные на ветер деньги, НХЛ немедленно начала действовать.

    Спорт на Западе – это всегда бизнес. Можно сколько угодно говорить о равноправии и толерантности к ЛГБТ, но если кто-либо из участников процесса станет противодействовать, вся пропаганда довольно быстро отправится на свалку. Сейчас первыми заявили свою позицию спортсмены.

    К ним вполне могут присоединиться болельщики, перестав покупать условные радужные джерси или клюшки, а то и вовсе отказавшись от посещения клубных мероприятий. Это, в свою очередь, вполне может запустить цепную реакцию вплоть до отказа от какой-либо рекламы меньшинств. Если по всеобщей американской любви к ЛГБТ ударят долларом, от этой любви очень быстро ничего не останется. Даже радужных помидоров.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •