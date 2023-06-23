…Но есть и другая Америка

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...

Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    …Но есть и другая Америка

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    23 июня 2023, 12:39

    Мы привыкли к тому, по правде сказать, тошнотворному образу, который американская элита транслирует во внешний мир со своими «месячниками гордости» ЛГБТ. Но парадокс ситуации в том, что вся эта больная культура может существовать только паразитируя на глубоко христианском характере традиционной Америки.

    То, что Госдеп продвигает по миру сегодня, может вызвать омерзение на чисто физиологическом уровне. Так мужчина, переодевшийся женщиной и изображающий из себя кокетничающую прелестницу, обычно вызывает у другого мужчины гамму чувств, в которые романтическое влечение, обожание и восхищение точно не входит.

    Эта естественная реакция, однако, может существенно искажать общую картину. Современная Америка – это не только Вавилон Великий. Это общество, глубоко расколотое между тем «Городом на Холме», о котором мечтали первые переселенцы из Европы, и тем Вавилоном, который пытается его поглотить и переформатировать под себя.

    Некоторые американские комментаторы пишут даже о «холодной гражданской войне» между двумя все более расходящимися культурами – которые, хотя и говорят на одном языке, имеют совершенно разные системы ценностей.

    Консервативная Америка верит в Бога Библии, семью, свободу и личную ответственность человека за его благополучие – которого он должен добиваться упорным трудом, приобретая доверие окружающих честностью и усердием. Государство не должно мешать людям самим о себе заботиться, да и вообще его должно быть как можно меньше.

    Фото: Global Look Press

    Либеральная Америка придерживается атеизма, размытой «духовности» в стиле New Age или крайне разбавленных (почти до чистого атеизма) либеральных форм христианства. Она не верит в семью, а верит во все более необычные формы сексуального самовыражения. Она верит в государство, которое должно позаботиться обо всех, а особенно о тех, кому не повезло в жизни.

    Для консерваторов социальные маргиналы – это люди, которые выбрали неправильную дорогу в жизни. Если ты грабитель и наркоман (как Джордж Флойд) – это твой выбор, ты должен осознать это, покаяться перед Богом, исправить свои пути, присоединиться к церковной общине, упорным и честным трудом приобрести себе достаток.

    Для либералов тот же Джордж Флойд и подобные – жертвы несправедливого общества, лишенные жизненных перспектив «системным расизмом». Они не виноваты в том, что они такие; виновато общество.

    Общество (в глазах либералов) исполнено нетерпимости и фобий. Те, кто обладают властью – белые мужчины, исповедующие христианство, отцы семейств – мучают и притесняют всех остальных. Небелых, нехристиан, людей с нестандартными сексуальными наклонностями и т. д. Либерал видит свой нравственный долг в «борьбе с дискриминацией», которую он видит повсюду. Например, в том, что пожилая цветочница уклоняется поставлять букеты для однополой «свадьбы». Ее нужно затравить и разорить по суду, чтобы никто не смел притеснять меньшинства.

    «Борьба с дискриминацией» доходит до того, что мужчины, «идентифицирующие себя как женщины», получают «право» пользоваться женскими раздевалками и душевыми – тут уже и не только консерваторы, но и феминистки начинают тихонечко выть.

    Консерваторы видят во всей либеральной повестке грубое покушение на американские свободы – и вообще нарастающее безумие.

    Но как вообще либеральная повестка добилась такого успеха?

    Здесь мы видим интересный парадокс. Успех антихристианских сил связан с тем, что Америка – глубоко христианская страна. Вавилон Великий никогда не приобрел бы такого могущества, если бы он не паразитировал на Сияющем Граде.

    В этом отношении история США чем-то напоминает нашу – большевизм был свирепо антихристианским движением, которое не могло бы возникнуть нигде, кроме христианского мира.

    Сама вера в то, что Бог на стороне бедных, угнетенных, униженных и отвергнутых, является чисто библейской. Коммунизм яростно отвергал Бога – но делал именно «угнетенные классы» двигателем мировой истории и носителем высшей правды. Надлежало «низложить сильных с престолов и вознести смиренных», но сделать это без Бога, своими силами.

    На душу Америки библейская проповедь сочувствия к притесненным тоже оказала глубочайшее влияние. Эта проповедь особенно окрепла в борьбе с тем, что часто называют «первородным грехом Америки» – рабством чернокожих. США первоначально возникли как рабовладельческая республика – и в этом не было ничего исключительного. Рабство, в той или иной форме, было повсеместным явлением.

    Особенностью Америки было то, что явление было осознано как безнравственное, неугодное Богу. За этим осознанием стояли такие люди, как Джон Вулман (1720–1772), глубоко религиозный молодой человек, которому его работодатель поручил подготовить документы для продажи чернокожей рабыни. Сознание, что он принимает участие в продаже живого человека, настолько уязвило его совесть, что он посвятил свою жизнь борьбе за отмену рабства.

    Нам сегодня трудно понять масштабы сдвига – рабство существовало всегда; люди не представляли себе, что может быть по-другому. Рабовладельцы охотно указывали на то, что апостолы не требовали его отмены (в их время это было просто невозможно), а только увещевали господ быть снисходительными, а рабов – добросовестно исполнять их обязанности.

    Но вот у адептов некоторых религиозных групп – квакеров, прежде всего – заболела совесть. «Нехорошо мы поступаем, живя за счет порабощения людей, созданных, как и мы, по образу Божию. Нет в этом любви к ближнему. Не радует это Господа Бога».

    Движение за отмену рабства в значительной степени было вызвано именно религиозным и нравственным чувством.

    То же мировоззрение вдохновляло движение за гражданские права чернокожих в 1960-е годы. Мартин Лютер Кинг был баптистским служителем, его речи, больше похожие на проповеди, были пересыпаны цитатами из Библии.

    На это накладывается история «Великих пробуждений» – характерного для Америки явления, когда люди, для которых религия давно превратилась в формальность, под влиянием пламенных проповедников вновь обретали живую, искреннюю веру, внимательно исследовали свою жизнь – не согрешили ли они? Не притеснили ли вдову? Не обидели ли сироту? В чем им надо покаяться и что исправить? Эта жажда морального обновления, избавления от грехов и неправд прошлого, новой, чистой и праведной жизни превратилась в характерную черту американской религиозной, а там и общественной жизни. Конечно, Америка никогда не переставала быть одной из стран этого падшего мира – зла и греха в ней было предостаточно, как и везде. Но люди, которые жаждали правды, были – и они оказывали влияние на общество в целом.

    Сегодня кажется совершенно непонятным, как можно так сильно прогибать американцев обвинениями в «расизме». Но это связано с историей американского греха и американского покаяния. Человек, которого обвиняют – «ты притеснил чернокожего брата!» – приходит в задумчивость. А вдруг и действительно притеснил? А вдруг надо покаяться в этом?

    Само по себе желание избавиться от грехов отцов – несомненная добродетель. Однако эта сторона американской души оказалась уязвима для манипуляций, итог которых мы и наблюдаем.

    Явились бородатые мужики в женских платьях и тяжелом гриме и возопили: «Мы тоже угнетенные! Мы тоже обойденные! Мы тоже пострадали от белой патриархальной Америки! Вы должны теперь покаяться перед нами!». 

    Ни в каком другом обществе этот номер бы не прошел. Где-то с ними обошлись бы сурово, где-то просто сказали бы: «Это ваши личные заморочки, одевайтесь поприличнее – и будет вам счастье». Но чтобы люди стали всерьез думать – а вдруг мы действительно согрешили против этих бедолаг, а вдруг нам надо покаяться в этом, а вдруг тут тоже вековая несправедливость, которую нужно исправить – для этого нужна была специфически американская культура, глубоко библейская в своей основе.

    Беда в том, что оторвавшись от этой основы, она начала быстро портиться – и выдавать то, что мы видим.

    Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. 

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