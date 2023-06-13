Байден выгоден России

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13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Евреи нашли способ мести убийцам советских граждан в Литве

Памятник Юозасу Крикштапонису, нацистскому преступнику и коллаборанту Vilensija/wikipedia.org
Литва столкнулась с внезапным препятствием в прославлении своих военных преступников – массовых убийц советских граждан во время Великой Отечественной. Многие из жертв были евреями, и сегодня представители еврейской общины борются с теми, кто сносит памятники советским солдатам и воздвигает монументы нацистским коллаборационистам. А помогают евреям в этом деле, как ни парадоксально, Соединенные Штаты. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...

Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...

Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Байден выгоден России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    13 июня 2023, 09:06

    До первых праймериз в США остается еще полгода, однако в стране уже по полной программе идет предвыборная кампания. Оба ключевых республиканских кандидата – бывший президент США Дональд Трамп и нынешний губернатор Калифорнии Рон Десантис – регулярно выступают с различными политическими речами, комментируют важнейшие события внутренней и внешней политики.

    Главный же кандидат от Демократической партии – действующий президент США Джозеф Байден – ведет кампанию в своей уникальной манере. То есть постоянно попадает впросак. То упадет со сцены, то назовет премьер-министра Великобритании Риши Сунака «мистером президентом». СМИ уже составляют сборники ляпов нынешнего президента, а политики из числа лидеров Демократической партии нет-нет да и задумываются о том, что, возможно, надо все-таки поменять коня на переправе.

    Ведь эти падения, ляпы, провалы в памяти происходят даже сейчас – в условиях достаточно комфортной среды. Когда на Байдена нет никакого давления, когда он может себе позволить работать лишь по несколько часов в день внутри Белого дома, когда все его окружение повязано самой настоящей омертой, кодексом молчания (из-за чего значительное количество инцидентов с участием действующего президента даже не доходит до прессы). Что же будет в 2024 году, когда Джо Байден в статусе действующего кандидата от Демократической партии должен будет колесить по стране? Выступать ежедневно на нескольких площадках, разъезжать из округа в округ, из штата в штат? И даже если он сможет пережить (как в переносном, так и в прямом смысле) этот марафон, то ему придется принимать участие в серии агрессивных дебатов с участием либо Трампа, либо Десантиса.

    Выдержит ли он их накат? Крайне маловероятно. Поэтому не лучше ли было бы выставить от демократов другого кандидата? Более здорового, более энергичного, более выносливого? Тем более учитывая, насколько высоки сейчас ставки – ведь приход крайне консервативного республиканца (а Трамп с Десантисом относятся именно к такой категории политиков) может нанести удар то той либеральной диктатуре, которую сейчас левые демократы выстраивают в США.

    В любой другой ситуации ответ, конечно же, был бы очевиден – коня на переправе однозначно бы поменяли. На более молодого, сильного, яркого. Наконец, имеющего такого сына, за поведение и содержимое ноутбука которого не приходится краснеть. Сына, чьи громкие коррупционные истории не смогут дискредитировать отца. Однако проблема в том, что смену коня будет сделать крайне непросто. Если не невозможно. Во-первых, потому, что старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента.

    Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Да, от этого желания можно было бы откреститься, сославшись на мнение электората, однако (и это во-вторых) демократические избиратели как раз хотят Байдена. Согласно рейтингам праймериз, его кандидатуру поддерживает аж 59% демократов. Ближайший соперник – Роберт Кеннеди-младший (известный россиянам словами о том, что Москва не может проиграть в конфликте на Украине) набирает лишь 16,8%. У остальных и того меньше.

    Просто потому, что все они рассматриваются своими избирателями как слишком радикальные. Как рассматривались и в 2020 году (почему демократы и решили выставить единственного популярного центриста в обойме – Байдена).

    Можно было бы сказать, что сейчас не 2020 год, и Байден из-за своего состояния здоровья категорически непопулярен среди беспартийного электората, а значит, его нельзя выпускать на выборы. Но и это будет неправдой. Ведь – и это в-третьих – по рейтингам Байден лишь немного уступает Трампу (43,7 против 45,5) и еще меньше Десантису (43,4 против 44,6). Как раз потому, что оба политика достаточно радикальны и поэтому не пользуются большой популярностью у нереспубликанского электората. Что же касается букмекеров, то они-то как раз ставят на Байдена. Считают, что у нынешнего президента есть примерно 36-процентная вероятность выиграть выборы. Трамп на втором месте с 24%. Десантис на третьем с 16%.


    Да, сравнительно низкие цифры Трампа и Десантиса объясняются тем, что им еще надо выиграть республиканские праймериз, а также (в случае с Трампом) не допустить своего отстранения от выборов решением суда. Однако 36% Байдена все равно впечатляют. По всей видимости, букмекеры верят в административный ресурс нынешнего главы государства. Ну и, конечно, в медийный ресурс – в то, что либеральные американские СМИ будут оголтело поддерживать нынешнего президента. Наконец, просто верят в американскую почту, голосование по которой и обеспечило Джо Байдену победу в 2020 году. Что же касается России, то Москве тоже нужно надеяться на то, что коня не сменят. Ведь если Джо Байден будет участвовать в выборах, то оба их исхода для РФ выгодны. Один в тактическом, а другой в стратегическом плане.

    Если Байден сломается в ходе предвыборной кампании и по итогам голосования следующим президентом США станет Дональд Трамп, то возникнет шанс не только на военное, но и военно-политическое урегулирование ситуации на Украине. Хотя бы по причине прихода к власти в Вашингтоне прагматичного человека, для которого конфликт с Россией не является самоцелью. Если же Байден выиграет – а выиграть он может лишь со скандалом (отстранение Трампа решением суда, фальсификация итогов голосования), то это еще больше подорвет веру американцев в свою государственную машину. Приведет к еще большей радикализации обеих партий, к отказу их от двухпартийного сотрудничества (на котором зиждется американская политическая система). И, соответственно, к ослаблению возможности Соединенных Штатов эффективно сдерживать Россию. Так что пусть не меняют.

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