Байден выгоден России

До первых праймериз в США остается еще полгода, однако в стране уже по полной программе идет предвыборная кампания. Оба ключевых республиканских кандидата – бывший президент США Дональд Трамп и нынешний губернатор Калифорнии Рон Десантис – регулярно выступают с различными политическими речами, комментируют важнейшие события внутренней и внешней политики.

Главный же кандидат от Демократической партии – действующий президент США Джозеф Байден – ведет кампанию в своей уникальной манере. То есть постоянно попадает впросак. То упадет со сцены, то назовет премьер-министра Великобритании Риши Сунака «мистером президентом». СМИ уже составляют сборники ляпов нынешнего президента, а политики из числа лидеров Демократической партии нет-нет да и задумываются о том, что, возможно, надо все-таки поменять коня на переправе.

Ведь эти падения, ляпы, провалы в памяти происходят даже сейчас – в условиях достаточно комфортной среды. Когда на Байдена нет никакого давления, когда он может себе позволить работать лишь по несколько часов в день внутри Белого дома, когда все его окружение повязано самой настоящей омертой, кодексом молчания (из-за чего значительное количество инцидентов с участием действующего президента даже не доходит до прессы). Что же будет в 2024 году, когда Джо Байден в статусе действующего кандидата от Демократической партии должен будет колесить по стране? Выступать ежедневно на нескольких площадках, разъезжать из округа в округ, из штата в штат? И даже если он сможет пережить (как в переносном, так и в прямом смысле) этот марафон, то ему придется принимать участие в серии агрессивных дебатов с участием либо Трампа, либо Десантиса.

Выдержит ли он их накат? Крайне маловероятно. Поэтому не лучше ли было бы выставить от демократов другого кандидата? Более здорового, более энергичного, более выносливого? Тем более учитывая, насколько высоки сейчас ставки – ведь приход крайне консервативного республиканца (а Трамп с Десантисом относятся именно к такой категории политиков) может нанести удар то той либеральной диктатуре, которую сейчас левые демократы выстраивают в США.

В любой другой ситуации ответ, конечно же, был бы очевиден – коня на переправе однозначно бы поменяли. На более молодого, сильного, яркого. Наконец, имеющего такого сына, за поведение и содержимое ноутбука которого не приходится краснеть. Сына, чьи громкие коррупционные истории не смогут дискредитировать отца. Однако проблема в том, что смену коня будет сделать крайне непросто. Если не невозможно. Во-первых, потому, что старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента.

Да, от этого желания можно было бы откреститься, сославшись на мнение электората, однако (и это во-вторых) демократические избиратели как раз хотят Байдена. Согласно рейтингам праймериз, его кандидатуру поддерживает аж 59% демократов. Ближайший соперник – Роберт Кеннеди-младший (известный россиянам словами о том, что Москва не может проиграть в конфликте на Украине) набирает лишь 16,8%. У остальных и того меньше.

Просто потому, что все они рассматриваются своими избирателями как слишком радикальные. Как рассматривались и в 2020 году (почему демократы и решили выставить единственного популярного центриста в обойме – Байдена).

Можно было бы сказать, что сейчас не 2020 год, и Байден из-за своего состояния здоровья категорически непопулярен среди беспартийного электората, а значит, его нельзя выпускать на выборы. Но и это будет неправдой. Ведь – и это в-третьих – по рейтингам Байден лишь немного уступает Трампу (43,7 против 45,5) и еще меньше Десантису (43,4 против 44,6). Как раз потому, что оба политика достаточно радикальны и поэтому не пользуются большой популярностью у нереспубликанского электората. Что же касается букмекеров, то они-то как раз ставят на Байдена. Считают, что у нынешнего президента есть примерно 36-процентная вероятность выиграть выборы. Трамп на втором месте с 24%. Десантис на третьем с 16%.

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Да, сравнительно низкие цифры Трампа и Десантиса объясняются тем, что им еще надо выиграть республиканские праймериз, а также (в случае с Трампом) не допустить своего отстранения от выборов решением суда. Однако 36% Байдена все равно впечатляют. По всей видимости, букмекеры верят в административный ресурс нынешнего главы государства. Ну и, конечно, в медийный ресурс – в то, что либеральные американские СМИ будут оголтело поддерживать нынешнего президента. Наконец, просто верят в американскую почту, голосование по которой и обеспечило Джо Байдену победу в 2020 году. Что же касается России, то Москве тоже нужно надеяться на то, что коня не сменят. Ведь если Джо Байден будет участвовать в выборах, то оба их исхода для РФ выгодны. Один в тактическом, а другой в стратегическом плане.

Если Байден сломается в ходе предвыборной кампании и по итогам голосования следующим президентом США станет Дональд Трамп, то возникнет шанс не только на военное, но и военно-политическое урегулирование ситуации на Украине. Хотя бы по причине прихода к власти в Вашингтоне прагматичного человека, для которого конфликт с Россией не является самоцелью. Если же Байден выиграет – а выиграть он может лишь со скандалом (отстранение Трампа решением суда, фальсификация итогов голосования), то это еще больше подорвет веру американцев в свою государственную машину. Приведет к еще большей радикализации обеих партий, к отказу их от двухпартийного сотрудничества (на котором зиждется американская политическая система). И, соответственно, к ослаблению возможности Соединенных Штатов эффективно сдерживать Россию. Так что пусть не меняют.