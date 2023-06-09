Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Плотина Каховской ГЭС прорвана. Киев обвиняет Москву, Москва – Киев. Но если вспомнить один из важнейших принципов: Cui bono (кому выгодно), то станет понятно, что главный выгодоприобретатель – майданный режим.

Во-первых, вода смыла часть укреплений и минные поля российской армии на левом берегу Днепра. Во-вторых, со временем может снова возникнуть проблема с водоснабжением Крыма. А использовать перекрытие воды как средство террора в Киеве любят. В-третьих, левый берег Днепра, подконтрольный России, ниже правого берега, на который распространяется власть киевского режима. А значит, населенные пункты на левом берегу пострадают больше. Соответственно, большему количеству людей понадобится эвакуация и помощь, РФ понесет куда более значительные финансовые и ресурсные издержки, чем Украина.

Но какой был главный мотив совершить акцию против каховской плотины? Став политиком, украинский президент Владимир Зеленский не перестал быть шоуменом, и мыслит он категориями своего второго «я». Думается, уничтожение плотины, наводнение – это первый акт спектакля, срежиссированного ЗЕ-командой, по окончании которого Зеленский хочет добиться желаемого политического результата. Какого?

Сейчас в мире набирает обороты идея о необходимости мирных переговоров между Россией и Украиной, которые должны завершить конфликт. Так, есть китайский мирный план, африканская и индонезийская инициативы. В данном случае не так важно, в чем конкретно состоят эти мирные планы, главное – тенденция. Ряд политиков в мире боится, что СВО перерастет в нечто большее, чем противостояние России и Украины. По факту это уже масштабный геополитический конфликт, в котором Россия борется с коллективным Западом. И перспективы углубления противостояния пугают многих политиков.

Зеленский вынужден реагировать на эти тенденции. Но сделал он это в своем стиле, предложив устроить очередное шоу под названием «Саммит мира», куда Россию приглашать не собираются. В реальности Зеленского пугает, что западные покровители заставят его сесть за стол переговоров с Россией. А это может произойти в случае провала анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ, или если в США и ЕС убедятся в бесперспективности военной операции.

А предпосылки к тому, что контрнаступление никакого успеха иметь не будет, даже если ВСУ задействуют серьезные ресурсы, имеются. Яркий пример – отпор украинской стороне, вооруженной западной техникой, в боях за поселок Новодонецкое 5-6 июня. Его описал в своем Telegram-канале замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. 5 июня бронегруппе ВСУ удалось частично занять поселок. Но при этом было уничтожено около десяти единиц бронированной техники, включая один танк, десятки солдат были убиты. В итоге закрепиться в населенном пункте вэсэушникам не удалось, ночью они отступили. 6 июня ВСУ уже пытались атаковать поселок не бронекулаком, а пехотой, которую уничтожала русская артиллерия. На Авдеевском и Соледарском направлениях украинская армия также успеха не имела.

Такое контрнаступление, когда придется вести ожесточенные бои за каждую деревню, ЗЕ-команде не нужно. Главными выгодоприобретателями от успешного наступления украинской армии выступают американский президент Джо Байден и другие западные политики. Для них успех украинской армии – это демонстрация правильности выбранной внешней политики, того, что огромные финансовые и ресурсные вливания в майданный режим дают свой результат. Но для того, чтобы продать это американскому и европейскому обывателю, нужны реальные успехи ВСУ, например, перерезание сухопутного коридора в Крым, на худой конец, взятие какого-то крупного города. Если ВСУ ничего такого сделать не смогут, то западные политики, а прежде всего команда Байдена, которая должна думать о выборах президента в следующем году, могут перейти к плану Б – мирному решению конфликта.

Если ситуация с СВО останется такой, как сейчас, позиционная война станет важнейшим козырем республиканцев в 2024 году для критики Байдена. Тем более российские руководители не раз заявляли, что открыты для диалога по Украине. Но для ЗЕ-команды переговоры, заморозка конфликта и, конечно, мир – смерти подобны. Украинская пропаганда сама создала из Зеленского образ несгибаемого борца и запустила в обществе нарратив о победе над Россией как единственно возможном варианте завершения конфликта.

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Если все пойдет по другому пути, то политические оппоненты президента – мэр Киева Владимир Кличко, экс-президент Петр Порошенко – не преминут этим воспользоваться в политической борьбе против Зеленского и Ермака. Да и украинские нацисты, в первую очередь бойцы «Азова» (организация запрещена в России), припомнят Зеленскому все обиды, прежде всего сколько их соратников погибло в Мариуполе. Для Запада ЗЕ-команда станет отыгранным материалом. Граждане же Украины, избавившись от зомбирования военной пропагандой, увидят до чего политические амбиции власти довели страну, что Украина оказалась нежизнеспособным без иностранной помощи образованием, при этом сами они попали в долговую кабалу на много поколений вперед. Запад, образно говоря, выпьет из них последнюю кровь.

Поэтому нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. В свете этого уничтожение плотины выглядит первой фигурой в многоходовке. Смоделируем ситуацию. Украина обвиняет Россию в экологической катастрофе на Днепре. Западные СМИ и часть политиков поддерживают эти обвинения. Те, что придерживаются другого мнения, в основном предпочитают промолчать, чтобы не получить ярлык «агентов Кремля». Общественное мнение в США и ЕС еще больше настраивается против России, тем более во многих странах Европы «зеленая повестка» стала почти религией. Контрнаступление ВСУ проваливается. Западные покровители Зеленского начинают на него сильно давить, требуя начать переговоры с Россией. И тут Зеленский как последний аргумент выдвигает тезис: как я могу говорить с Россией, они же такое с природой сделали? Часть политиков на Западе подхватывают этот тезис, и на Западе идея продолжения военной поддержки Украины получает новый импульс.

Хотя любому человеку в здравом уме понятно, что плотину взорвала Украина. Но здравый смысл и эта война – категории несовместимые.