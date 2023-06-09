Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

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9 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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Слабеющий рубль может помочь и навредить экономике

От рубля ждут остановки ослабления Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Рубль преодолел важный психологический рубеж в 82 за доллар, евро подорожал до 88 рублей. С одной стороны, слабый рубль помогает дефицитному бюджету и экспортерам больше зарабатывать. С другой стороны, слишком слабая национальная валюта, наоборот, может сильно навредить российской экономике. Где же эта «золотая середина»?  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Мобильные телефоны приступят к «слежке за всеми»

Французы рискуют стать жертвами масштабной государственной слежки REUTERS/Christian Hartmann
Ваш личный мобильный телефон в любую минуту может стать доносчиком-информатором, передающим все ваши тайны полиции. Правда, не в России, а во Франции, именно там принят соответствующий закон. Как обосновывается данное нововведение, что говорят на этот счет правозащитники и как это будет реализовано с технической точки зрения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...

«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...
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Украина признала свое вымирание

Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    9 июня 2023, 09:28

    Плотина Каховской ГЭС прорвана. Киев обвиняет Москву, Москва – Киев. Но если вспомнить один из важнейших принципов: Cui bono (кому выгодно), то станет понятно, что главный выгодоприобретатель – майданный режим.

    Во-первых, вода смыла часть укреплений и минные поля российской армии на левом берегу Днепра. Во-вторых, со временем может снова возникнуть проблема с водоснабжением Крыма. А использовать перекрытие воды как средство террора в Киеве любят. В-третьих, левый берег Днепра, подконтрольный России, ниже правого берега, на который распространяется власть киевского режима. А значит, населенные пункты на левом берегу пострадают больше. Соответственно, большему количеству людей понадобится эвакуация и помощь, РФ понесет куда более значительные финансовые и ресурсные издержки, чем Украина.

    Но какой был главный мотив совершить акцию против каховской плотины? Став политиком, украинский президент Владимир Зеленский не перестал быть шоуменом, и мыслит он категориями своего второго «я». Думается, уничтожение плотины, наводнение – это первый акт спектакля, срежиссированного ЗЕ-командой, по окончании которого Зеленский хочет добиться желаемого политического результата. Какого?

    Сейчас в мире набирает обороты идея о необходимости мирных переговоров между Россией и Украиной, которые должны завершить конфликт. Так, есть китайский мирный план, африканская и индонезийская инициативы. В данном случае не так важно, в чем конкретно состоят эти мирные планы, главное – тенденция. Ряд политиков в мире боится, что СВО перерастет в нечто большее, чем противостояние России и Украины. По факту это уже масштабный геополитический конфликт, в котором Россия борется с коллективным Западом. И перспективы углубления противостояния пугают многих политиков.

    Зеленский вынужден реагировать на эти тенденции. Но сделал он это в своем стиле, предложив устроить очередное шоу под названием «Саммит мира», куда Россию приглашать не собираются. В реальности Зеленского пугает, что западные покровители заставят его сесть за стол переговоров с Россией. А это может произойти в случае провала анонсированного Киевом контрнаступления ВСУ, или если в США и ЕС убедятся в бесперспективности военной операции.

    Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

    А предпосылки к тому, что контрнаступление никакого успеха иметь не будет, даже если ВСУ задействуют серьезные ресурсы, имеются. Яркий пример – отпор украинской стороне, вооруженной западной техникой, в боях за поселок Новодонецкое 5-6 июня. Его описал в своем Telegram-канале замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. 5 июня бронегруппе ВСУ удалось частично занять поселок. Но при этом было уничтожено около десяти единиц бронированной техники, включая один танк, десятки солдат были убиты. В итоге закрепиться в населенном пункте вэсэушникам не удалось, ночью они отступили. 6 июня ВСУ уже пытались атаковать поселок не бронекулаком, а пехотой, которую уничтожала русская артиллерия. На Авдеевском и Соледарском направлениях украинская армия также успеха не имела.

    Такое контрнаступление, когда придется вести ожесточенные бои за каждую деревню, ЗЕ-команде не нужно. Главными выгодоприобретателями от успешного наступления украинской армии выступают американский президент Джо Байден и другие западные политики. Для них успех украинской армии – это демонстрация правильности выбранной внешней политики, того, что огромные финансовые и ресурсные вливания в майданный режим дают свой результат. Но для того, чтобы продать это американскому и европейскому обывателю, нужны реальные успехи ВСУ, например, перерезание сухопутного коридора в Крым, на худой конец, взятие какого-то крупного города. Если ВСУ ничего такого сделать не смогут, то западные политики, а прежде всего команда Байдена, которая должна думать о выборах президента в следующем году, могут перейти к плану Б – мирному решению конфликта. 

    Если ситуация с СВО останется такой, как сейчас, позиционная война станет важнейшим козырем республиканцев в 2024 году для критики Байдена. Тем более российские руководители не раз заявляли, что открыты для диалога по Украине. Но для ЗЕ-команды переговоры, заморозка конфликта и, конечно, мир – смерти подобны. Украинская пропаганда сама создала из Зеленского образ несгибаемого борца и запустила в обществе нарратив о победе над Россией как единственно возможном варианте завершения конфликта.

    Если все пойдет по другому пути, то политические оппоненты президента – мэр Киева Владимир Кличко, экс-президент Петр Порошенко – не преминут этим воспользоваться в политической борьбе против Зеленского и Ермака. Да и украинские нацисты, в первую очередь бойцы «Азова» (организация запрещена в России), припомнят Зеленскому все обиды, прежде всего сколько их соратников погибло в Мариуполе. Для Запада ЗЕ-команда станет отыгранным материалом. Граждане же Украины, избавившись от зомбирования военной пропагандой, увидят до чего политические амбиции власти довели страну, что Украина оказалась нежизнеспособным без иностранной помощи образованием, при этом сами они попали в долговую кабалу на много поколений вперед. Запад, образно говоря, выпьет из них последнюю кровь.

    Поэтому нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. В свете этого уничтожение плотины выглядит первой фигурой в многоходовке. Смоделируем ситуацию. Украина обвиняет Россию в экологической катастрофе на Днепре. Западные СМИ и часть политиков поддерживают эти обвинения. Те, что придерживаются другого мнения, в основном предпочитают промолчать, чтобы не получить ярлык «агентов Кремля». Общественное мнение в США и ЕС еще больше настраивается против России, тем более во многих странах Европы «зеленая повестка» стала почти религией. Контрнаступление ВСУ проваливается. Западные покровители Зеленского начинают на него сильно давить, требуя начать переговоры с Россией. И тут Зеленский как последний аргумент выдвигает тезис: как я могу говорить с Россией, они же такое с природой сделали? Часть политиков на Западе подхватывают этот тезис, и на Западе идея продолжения военной поддержки Украины получает новый импульс.

    Хотя любому человеку в здравом уме понятно, что плотину взорвала Украина. Но здравый смысл и эта война – категории несовместимые.

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