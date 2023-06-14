Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

На днях европейское глобалистское издание Politico разразилось шумной статьей под броским заголовком: «Будь осторожна, Украина! Грядет Австро-Венгерская империя». Речь в ней идет о том, что в Австрии (а также и Словакии) набирают силу правые пророссийские силы, победа которых может кардинально изменить ситуацию в регионе.

В самом деле, если самые худшие опасения издания сбудутся, мы можем увидеть на Востоке Европы, точнее, в самом ее центре, нечто весьма интересное: мощную тройку правых, консервативных, национально ориентированных государств, негативно настроенных к глобалистскому Европарламенту и НАТО (Австрия и Словакия не являются членами блока, Венгрия же, хотя формально и член НАТО, занимает независимую и конфронтационную позицию), и комплементарно – к России.

То есть перед нами и правда – своего рода новое издание Австро-Венгрии, кардинально меняющее политическую ситуацию в регионе, да и политический климат во всей Европе. «Это будет катастрофа», – мрачно предрекает Politico. Сам я, признаться, полюбил Австрию с ее уютными деревушками и такими знакомыми, такими нашими – двуглавыми орлами, и Вену с почти петербургскими улицами. Было бы приятно увидеть эти земли снова дружескими.

Но что же конкретно вызвало панику глобалистов? Стремительный рост популярности австрийского политика Герберта Кикля – «проросийского и антиамериканского сторонника теории заговора», который к тому же не верит в COVID и желает превратить Австрию в «крепость против миграции», как характеризует Кикля издание. «Крайне правая» Партия Свободы Кикля с ноября лидирует в общенациональных опросах. Сам же Кикль не скрывает своих амбиций – стать народным канцлером.

Этот ужасный человек, поясняет издание, известен, во-первых, тем, что он «орбанист» (имя венгерского премьера стало в Европе, как видим, нарицательным, и глобалисты уже пугают им своих детей). Самое же ужасное, что сделал Кикль на посту министра внутренних дел, – продолжает пугать читателя Politico – это переименовал «центры регистрации» мигрантов в «центры возвращения» (с понятным подтекстом: чемодан, вокзал, милая родина). Но все это еще цветочки! Кикль пообещал, что придя к власти, использует право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить «бессмысленные» санкции против России. А во время недавнего визита в Будапешт к своему соратнику Орбану заявил, что его цель – превратить Австрию в «еще одну Венгрию», то есть «убежище для национального самоопределения и сопротивления глобалистскому Брюсселю». А Австрия как Венгрия – это ведь и есть Австро-Венгрия! Плюс еще и Словакия, на всех парах мчащаяся туда же.

В Словакии глобалистам мешает бывший премьер Роберт Фицо и его «пророссийская партия» Smer-SD. Фицо уже поклялся, что если будет избран, прекратит военную поддержку Украины, чем заслужил симпатии народа. Очевидно, что Фицо последует за Орбаном и в таком важном для здоровья страны деле, как изгнание из нее бесов Сороса. Сорос и агентура НАТО активно работают в этой стране на ниве «перевоспитания» ее населения в нужном направлении. Буквально на днях в Братиславе разразился настоящий скандал, связанный с обнародованием свидетельствующих об этом документов.

А к нему тут же добавился новый. Оказалось, что 21 миллион бюджетных евро, вместо того, чтобы пойти на социальные нужды, были переданы фонду Сороса на «интеграцию украинцев в Словакии». Оппозиция бурлит, и на волне народного негодования акции Фицо растут как на дрожжах. Причем в отличие от Австрии, где выборы пройдут лишь осенью 2024-го, выборы в Словакии уже не за горами. И Фицо имеет все шансы получить власть, дать пинка Соросу и послать Европарламент подальше. А вот что касается Австрии, правого поворота которой более всего опасаются глобалисты, то время купировать угрозу у них еще есть. На то, как работает в таких случаях демократия, Politico делает недвусмысленный намек, вспоминая дело предшественника Кикля на посту лидера Партии Свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, который в 2019 году был «отменен» при помощи скандала, технично разыгранного спецслужбами.

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Тем временем ужас «популистского возрождения» поднимается уже в самое сердце свободного мира. В ФРГ «ультраправая» «Альтернатива для Германии» выходит в рейтингах на второе место. Что следует из последних опросов DeutschlandTrend для телеканала ARD (против 29% консервативного блока ХДС/ХСС – 18% АдГ и столько же СДПГ). Причем рейтинг «пророссийских популистов» последние недели неуклонно растет, а правящих социал-демократов – падает. Со времени последних выборов поддержка «светофорного блока» упала с 52% до 40%. Понятно теперь, почему глобалистская пресса так шумит о «правом реваншизме» в Европе. Надо хорошо понимать при этом, что «реваншистами» и «фашистами» в сегодняшней Европе называют конкретно тех, кто не нравится Соросу. То есть если вы имеете наглость сопротивляться уничтожению национальной культуры, разрушению вашей идентичности и растлению ваших детей ЛГБТ-повесткой – вы «реваншист» и «фашист».

Так называют и «Альтернативу для Германии», которая выросла на землях бывшей ГДР, менее подверженных разрушению национальной идентичности в кислотной среде соросизма (назовем это так). Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Особенно если вы начинаете признаваться в этом публично.