Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Взгляд
14 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

Французский лидер внимательно присматривается к БРИКС McMay Steve/ABACA/Reuters
Французская пресса устроила большую международную сенсацию: утверждается, что Эммануэль Макрон буквально напрашивается на ближайший саммит БРИКС – организации, в которую входит в том числе и Россия. Не исключено, что на саммите пойдет речь в том числе о создании валюты, альтернативной доллару. И это далеко не единственная причина, по которой Макрон так хочет лететь в ЮАР. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Макрон напрашивается в БРИКС

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Перейти в раздел…

Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Подробности...

Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
Подробности...

Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев
    Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе Взрывы прогремели на Украине Захарова заявила о терроре «группы кровавых клоунов под эгидой НАТО» Рубль подешевел к доллару и евро
    Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Херсонской области после затопления В Совете Европы призвали Украину изменить закон о нацменьшинствах В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
    Минобороны подписало контракты с десятью командирами добровольческих бригад Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова В Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию граждан Украины и Молдавии В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера

    Главная тема


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    «на их стороне»


    Путин назвал условие завершения конфликта на Украине

    «не дай Бог применять»


    Лукашенко назвал мощность размещенного в Белоруссии ядерного оружия

    генсек НАТО


    Столтенберг назвал наступление ВСУ испытанием для Украины

    Видео

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    шпионский центр


    Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

    прославление нацистов


    Евреи нашли способ мести убийцам советских граждан в Литве

    российское судно


    Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

    транспортный самолет


    Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

    дикое поле


    Тимофей Бордачёв: Как размывается цивилизация вокруг России

    кому выгодно


    Сергей Миркин: Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

    книжный фестиваль


    Игорь Караулов: «Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

    карикатура


    У Зеленского диагностирован «контрнаступ головного мозга»
    Владимир Можегов

    Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Владимир Можегов
    публицист
    14 июня 2023, 09:06

    На днях европейское глобалистское издание Politico разразилось шумной статьей под броским заголовком: «Будь осторожна, Украина! Грядет Австро-Венгерская империя». Речь в ней идет о том, что в Австрии (а также и Словакии) набирают силу правые пророссийские силы, победа которых может кардинально изменить ситуацию в регионе.

    В самом деле, если самые худшие опасения издания сбудутся, мы можем увидеть на Востоке Европы, точнее, в самом ее центре, нечто весьма интересное: мощную тройку правых, консервативных, национально ориентированных государств, негативно настроенных к глобалистскому Европарламенту и НАТО (Австрия и Словакия не являются членами блока, Венгрия же, хотя формально и член НАТО, занимает независимую и конфронтационную позицию), и комплементарно – к России.

    То есть перед нами и правда – своего рода новое издание Австро-Венгрии, кардинально меняющее политическую ситуацию в регионе, да и политический климат во всей Европе. «Это будет катастрофа», – мрачно предрекает Politico. Сам я, признаться, полюбил Австрию с ее уютными деревушками и такими знакомыми, такими нашими – двуглавыми орлами, и Вену с почти петербургскими улицами. Было бы приятно увидеть эти земли снова дружескими.

    Но что же конкретно вызвало панику глобалистов? Стремительный рост популярности австрийского политика Герберта Кикля – «проросийского и антиамериканского сторонника теории заговора», который к тому же не верит в COVID и желает превратить Австрию в «крепость против миграции», как характеризует Кикля издание. «Крайне правая» Партия Свободы Кикля с ноября лидирует в общенациональных опросах. Сам же Кикль не скрывает своих амбиций – стать народным канцлером.

    Этот ужасный человек, поясняет издание, известен, во-первых, тем, что он «орбанист» (имя венгерского премьера стало в Европе, как видим, нарицательным, и глобалисты уже пугают им своих детей). Самое же ужасное, что сделал Кикль на посту министра внутренних дел, – продолжает пугать читателя Politico – это переименовал «центры регистрации» мигрантов в «центры возвращения» (с понятным подтекстом: чемодан, вокзал, милая родина). Но все это еще цветочки! Кикль пообещал, что придя к власти, использует право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить «бессмысленные» санкции против России. А во время недавнего визита в Будапешт к своему соратнику Орбану заявил, что его цель – превратить Австрию в «еще одну Венгрию», то есть «убежище для национального самоопределения и сопротивления глобалистскому Брюсселю». А Австрия как Венгрия – это ведь и есть Австро-Венгрия! Плюс еще и Словакия, на всех парах мчащаяся туда же.

    Фото: imago images/Global Look Press

    В Словакии глобалистам мешает бывший премьер Роберт Фицо и его «пророссийская партия» Smer-SD. Фицо уже поклялся, что если будет избран, прекратит военную поддержку Украины, чем заслужил симпатии народа. Очевидно, что Фицо последует за Орбаном и в таком важном для здоровья страны деле, как изгнание из нее бесов Сороса. Сорос и агентура НАТО активно работают в этой стране на ниве «перевоспитания» ее населения в нужном направлении. Буквально на днях в Братиславе разразился настоящий скандал, связанный с обнародованием свидетельствующих об этом документов.

    А к нему тут же добавился новый. Оказалось, что 21 миллион бюджетных евро, вместо того, чтобы пойти на социальные нужды, были переданы фонду Сороса на «интеграцию украинцев в Словакии». Оппозиция бурлит, и на волне народного негодования акции Фицо растут как на дрожжах. Причем в отличие от Австрии, где выборы пройдут лишь осенью 2024-го, выборы в Словакии уже не за горами. И Фицо имеет все шансы получить власть, дать пинка Соросу и послать Европарламент подальше. А вот что касается Австрии, правого поворота которой более всего опасаются глобалисты, то время купировать угрозу у них еще есть. На то, как работает в таких случаях демократия, Politico делает недвусмысленный намек, вспоминая дело предшественника Кикля на посту лидера Партии Свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, который в 2019 году был «отменен» при помощи скандала, технично разыгранного спецслужбами.


    Тем временем ужас «популистского возрождения» поднимается уже в самое сердце свободного мира. В ФРГ «ультраправая» «Альтернатива для Германии» выходит в рейтингах на второе место. Что следует из последних опросов DeutschlandTrend для телеканала ARD (против 29% консервативного блока ХДС/ХСС – 18% АдГ и столько же СДПГ). Причем рейтинг «пророссийских популистов» последние недели неуклонно растет, а правящих социал-демократов – падает. Со времени последних выборов поддержка «светофорного блока» упала с 52% до 40%. Понятно теперь, почему глобалистская пресса так шумит о «правом реваншизме» в Европе. Надо хорошо понимать при этом, что «реваншистами» и «фашистами» в сегодняшней Европе называют конкретно тех, кто не нравится Соросу. То есть если вы имеете наглость сопротивляться уничтожению национальной культуры, разрушению вашей идентичности и растлению ваших детей ЛГБТ-повесткой – вы «реваншист» и «фашист».

    Так называют и «Альтернативу для Германии», которая выросла на землях бывшей ГДР, менее подверженных разрушению национальной идентичности в кислотной среде соросизма (назовем это так). Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Особенно если вы начинаете признаваться в этом публично.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •