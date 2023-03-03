Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

Российский танк жители Берлина покрыли гвоздиками IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Унижение и отвращение ко всему русскому – видимо, именно эти два чувства должен был символизировать подбитый на Украине российский танк, выставленный несколько дней назад в Берлине. Однако все пошло наперекор воле организаторов этого русофобского спектакля. Почему жители Берлина понесли к танку цветы, а власти стран Прибалтики и вовсе испугались этой грозной машины? Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Тимур Шерзад

    Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    Тимур Шерзад
    журналист
    3 марта 2023, 09:10

    К концу 1917-го – началу 1918 года мира в Европе хотели практически все. Различались, правда, условия, на которые были готовы согласиться воюющие стороны – в этом и состояла основная причина, по которой все еще продолжалась война.

    Англия и Франция чувствовали материальный перевес, и поэтому были готовы, несмотря на истощение и даже бунты в войсках, воевать до победного конца. Германия, чье положение на фронте было относительно неплохим, уже чувствовала последствия блокады, устроенной Антантой, и на словах еще хорохорилась, но на деле склонялась к миру на более-менее неплохих для себя условиях. А такие державы, как Россия, Австро-Венгрия, Италия и Турция, были истощены настолько, что держались буквально на последнем слове. И были готовы даже на сепаратный и не совсем лестный для себя мир.

    Серьезные разговоры об этом в Петрограде начались еще в конце 1916 года, но верховной властью они отметались. Последствия Февральского переворота в начале 1917-го серьезно подорвали боеспособность армии и флота. А незадолго до Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков дела сложились еще хуже. Страна по многим, в том числе логистическим причинам уже не могла снабжать фронт не то что снарядами, но даже едой в необходимом количестве.

    Военные требовали снабжения и единственной альтернативой видели радикальное сокращение армии на фронте. Летнее наступление 1917 года, в которое были вложены все оставшиеся силы, провалилось, и о новом уже не шло и речи. Но для России конца 1917-го – начала 1918-го и простое удержание фронта было серьезной проблемой. Немцы пока что этим не пользовались, предпочитая перебрасывать силы на Западный фронт, но рано или поздно они бы ударили – и тогда великое отступление 1915 года показалось бы мелкой оперативной неудачей.

    Заключение мира отвечало интересам как России, так и Германии. Первая получала возможность залечить раны и какие-то шансы сделать это без новых внутренних потрясений. Вторая могла перебросить войска на Западный фронт и попробовать разгромить противников, пока еще в Европу не перебросили основные силы Америки, которая заменяла вышедшую из строя Россию.

    Фото: Общественное достояние

    Этому, казалось бы, помогал и курс пришедших к власти большевиков – партия Ленина успешно осуществила переворот под лозунгами мира. Правда, стоял под ними не национальный, а марксистский подтекст. Большевики хотели мира не сколько для России, сколько для осуществления своих идей мировой революции. Европа была измучена невиданной ранее войной, и мир под ультралевым лозунгом «без аннексий и контрибуций» мог бы серьезно поколебать общества западных стран. Изможденные народы увидели бы, насколько хорошо ультралевые идеи могут решать их проблемы, и свергли бы собственные правительства, чтобы повторить увиденное на гипотетическом русско-германском примере.

    Но чтобы реализовать эти расчеты, требовалось сперва договориться с кайзеровской элитой. Немцы были отнюдь не против переговоров, но, конечно, на своих, а не на большевистских условиях. Переговоры стартовали в Брест-Литовске в декабре 1917 года, практически сразу после прихода большевиков к власти. Аппетиты Германии подогревал тот факт, что ее войска успели значительно углубиться в русские земли. Немцы захватили Ригу и стояли недалеко от Минска. И конечно, не собирались уходить назад.

    В то же время им позарез был нужен русский хлеб – он бы помог нивелировать продовольственную блокаду. И они были готовы торговаться. Большевики пытались использовать эту козырную карту, ведя с немцами переговоры о «мире без аннексий и контрибуций». Для начала пытались договориться о полугодовом перемирии. Считалось, что в Европе зреет революционная ситуация, и надо лишь немного потянуть время – потом как следует жахнет и всё само станет советским. Но стратегия «затягивания» вышла большевикам боком: в начале нового 1918 года в переговорный процесс вмешалась еще одна сторона – делегация от Украинской рады. Власть самой Рады на местах не отличалась особой прочностью. Участие в международных переговорах в качестве отдельной страны – под это дело украинцы и независимость объявили – могло ее укрепить. Ну хотя бы в теории. По крайней мере, глаза у немцев от появления новой силы вполне себе загорелись.

    В германском генштабе тогда невысоко оценивали состояние русских войск и считали, что противника на Восточном фронте они, если будет надо, всегда разобьют. А появление на сцене украинцев, готовых поставлять продукты по любым, даже самым кабальным договорам, лишало большевиков последнего серьезного козыря. 

    Но расчеты красного Петрограда были другими. Большевики думали мировыми и революционными масштабами. И затягивали переговоры, отвергая немецкие условия. Параллельно велась усиленная пропаганда, обращенная к немецким солдатам на местах. Большевистская делегация использовала любые возможности, чтобы поджечь Германию изнутри. Но немцы, понявшие, что их водят за нос, уж готовились перевернуть шахматную доску.

    13 февраля 1918-го Рада все-таки подписала собственный мир с Германией, и это окончательно развязало немцам руки. Они выдвинули ультиматум Петрограду – или подписывайте тот мир, который хотим мы, отказавшись от Польши и Прибалтики, или заговорят пушки. Большевики долго обсуждали – и пошли по пути «ни мира, ни войны». Россия демобилизует уже и без того надорванную и бесполезную армию, но территориальных потерь не признает. Считалось, что нападение на демонстративно разоружившуюся страну возбудит германский пролетариат и приблизит революцию.

    Эти расчеты обернулись пшиком – немцы 18 февраля начали наступление по всему фронту. При этом продвигались быстро, а достаточно мощной революции, которая обрушит Германию и сделает ее советской, так и не случилось. Организованного сопротивления кайзеровские войска практически не встречали. Внутри самой партии большевиков шли активные дискуссии – соглашаться на германские условия мира или же до конца сражаться за изначальную идею «без аннексий и контрибуций». Ленин, кстати, был сторонником заключения хоть какого-нибудь мира. Он считал, что надо распустить ту армию, что была, и создать новую, революционную, дисциплинированную – то есть будущую Красную армию. А до этого момента никуда не лезть. Но он все никак не мог набрать большинство в ЦК.

    Германское наступление все изменило. Немцы под Нарвой, в Минске и Житомире и стремительное отступление старой армии заставили взглянуть на ситуацию по-иному. 23 февраля ЦК дрогнул – противники Ленина, включая Троцкого, воздержались при голосовании по немецкому ультиматуму. В результате Советская Россия согласилась на заключение мира. Условия были тяжелыми – Россия потеряла 4% территории и 26% населения. Причем территории наиболее освоенные – речь шла о насыщенных производством и железными дорогами губерниях, а не о сибирской тайге. Россия теряла контроль над Прибалтикой, Украиной, Польшей, Финляндией. Кроме того, она выводила войска не только из захваченной в Первую мировую части Османской империи, но и отдавала туркам города, приобретенные в Русско-турецкой войне.

    Речь шла о 26% территории европейской части России, о четырех десятых собираемого хлеба и примерно о трети промышленности, а также о 56 млн человек. Какие-то из этих территорий пришлось заново «перезавоевывать» потом, а чего-то вообще не удалось вернуть. 

    Но непринятие условий Брестского мира вполне могло положить конец независимому российскому государству как таковому. Если бы немцы захотели дойти до Петрограда, они бы сделали это. Что неминуемо подняло бы уровень хаоса, и тогда от России впоследствии отвалилось бы еще больше территорий. Брестский мир был глубоко вынужденным, унизительным, но при этом необходимым соглашением. Ведь при создавшихся в 1918 году условиях без него все бы пошло куда хуже. А так у страны была возможность оправиться от поражений и взять реванш позже.

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