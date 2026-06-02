  США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    Украина ощутила новое качество российских ударов
    Россия запретила ввоз баклажанов и картофеля из Армении
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ
    Ушаков: Подтверждено участие в ПМЭФ 20 тыс. человек из более 100 стран мира
    Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    2 июня 2026, 19:08 • Новости дня

    Киев начал эвакуацию семи поселений в Харьковской области

    Власти Украины сообщили о проведении обязательной эвакуации из семи поселений Харьковской области.

    В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из семи поселений. Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил принятое решение. «Расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области… Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района», – передает его слова РИА «Новости».

    Чиновник уточнил, что с указанных территорий необходимо безопасно переместить более семи тыс. жителей. Всего с июня 2025 года из прифронтовых районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также с подконтрольных Киеву территорий вывезли почти 147 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года украинские власти организовали масштабную эвакуацию жителей из 325 населенных пунктов Харьковской области.

    В июне того же года в регионе стартовал принудительный вывоз населения из семи сел Купянского района. А в начале прошлого года Синегубов отчитался об отъезде 11 тысяч человек.

    2 июня 2026, 10:00 • Новости дня
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.

    В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.

    В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.

    Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.

    В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.

    В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В мае украинские военные по ошибке направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории, пишут финские СМИ.

    В середине мая киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы, передает RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

    «По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», – говорится в публикации.


    Как пишет газета, это произошло в ночь на 15 мая. При этом украинская сторона заранее уведомила власти Финляндии о возможном приближении дронов. В связи с этим жителям страны рекомендовали укрыться в безопасных местах, а воздушное сообщение временно приостановили.

    Однако до финской территории беспилотники так и не добрались. Причины произошедшего официально не называются. Среди возможных версий рассматривается их уничтожение средствами российской противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер Александр Стубб опроверг версию западных СМИ о намеренном перенаправлении украинских беспилотников Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называл появление дронов в воздушном пространстве страны случайностью.

    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.

    Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.

    В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

    Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

    2 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине

    Военкоры перечислили пораженные ВС России заводы и инфраструктуру на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по ряду промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов на Украине, серьезно повредив заводы «Укроборонпром» в Киеве и «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Max сообщил, что в Киеве удары пришлись по рекрутинговому центру № 8041, заводу «Укроборонпром», бетонному заводу «Дарницкий», автомобильной мастерской завода «Маяк», складу «Нова Пошта» № 17, промзоне на улице Васильковская, складам логистического центра «Вишневое» на окраине города, а также по заводам «Эсмаш» и «Генератор».

    По словам Рожина, под улар попали газоперерабатывающий завод в Полтавской области, Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, завод «Мотор Сич» в Запорожье, трансформаторный завод «Запорожтрансформатор» в Запорожье и троллейбусное депо ЮМЗ в Днепре. При этом автор подчеркивает, что список явно не полный и не учитывает удары по объектам в Гостомеле и нефтебазе в Ровно.

    По оценке военкора, «уже очевидно, что это был один из самых болезненных ударов для противника за прошедший год».

    Vассированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, включая Дергачи и завод ПАКС.

    Военкоры сообщили о масштабной ночной атаке с применением сотен ракет и беспилотников по стратегическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ответ на террористические атаки киевского режима, включая удар по Старобельску, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонной промышленности и инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Среди них объединение «Абрис ПТ», завод «Маяк» и компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения компании Fire Point, а также логистический центр.

    Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. В частности, поражены Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда». Кроме того, атакована инфраструктура шести военных аэродромов в различных регионах Украины.

    Напомним, дроны «Герань» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА под Харьковом.

    Ранее Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву.

    2 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Захарова назвала атаку на турецкое судно в Черном море «форменным разбоем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми прибрежными государствами.

    Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми государствами, стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, передает ТАСС.

    «Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», – сказала Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает инцидент как теракт и ожидает, что все государства Черноморского региона дадут ему четкую и публичную оценку. Она отметила особую ответственность прибрежных стран за безопасность судоходства в акватории.

    Ранее в Черном море беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы, в результате чего два члена экипажа получили ранения.

    До этого Турция выразила озабоченность послу Украины из-за атак ВСУ в Черном море.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

    2 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Военкоры: ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная ночная атака с применением сотен ракет и беспилотников нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении, удары огромной мощности поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, сообщили военкоры.

    Удары ВС России поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, передает WarGonzo. В течение ночи для поражения целей было задействовано более 400 ракет и около 300 ударных беспилотников.

    По данным военкоров, в Киевской области зафиксировано попадание в важнейший узел компании Укрэнерго. В Днепропетровске ракеты разрушили трансформаторные подстанции, остановив промышленность на правобережье, а также перебили железнодорожные электросети, необходимые для снабжения украинских подразделений. В Харькове и Запорожье пострадали распределительные пункты водоканалов.

    Военные аналитики подчеркивают использование роя из 300 дронов для вскрытия позиций противовоздушной обороны. После этого крылатые ракеты и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили укрепленные бетонные сооружения и подземные трансформаторные хабы.

    Представители местных властей подтверждают серьезный ущерб инфраструктуре. «Зафиксирован критический уровень нагрузки на систему», – заявили официальные лица на Украине, объявив о введении экстренных графиков отключения промышленных потребителей.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки на Запорожскую АЭС, произошедшие 30 и 31 мая.

    По словам дипломата, действия украинской стороны подвергают опасности не только ядерную инфраструктуру, но и западные страны, передает ТАСС.

    «Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует, как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», – отметила дипломат.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Глава Росатома объяснил опасность ударов по Запорожской АЭС. Директор ЗАЭС Черничук назвал сотрудников станции главной целью ударов Киева.

    2 июня 2026, 08:56 • Новости дня
    Буданов назвал оружие России опаснее комплекса «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для киевского режима более серьезную угрозу представляют «Искандеры», С-400, крылатые ракеты и беспилотники, чем ракетный комплекс «Орешник».

     Буданов, комментируя применение Россией по Киеву ракетного комплексп «Орешник» назвал оружие, которое доставляет Украине больше проблем, передает Lenta.ru.

    «У нас есть более насущная проблема – это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты».

    Ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ в ответ на террористическую атаку Киева на колледж в Старобельске.

    Минобороны назвало цели ударов «Орешником» по военным объектам на Украине.

    Удар «Орешником» сравнили на Украине с прилетом 36 «Гераней».

