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Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел Харьковской области
В Харьковской области на востоке Украины началась обязательная эвакуация жителей из семи сел Шевченковской общины Купянского района.
Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.
Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.
Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.