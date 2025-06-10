Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел Харьковской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.

Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.