Украинские власти эвакуировали из Харьковской области 11 тыс. человек

Tекст: Антон Антонов

«С Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тыс. человек, с Боровского – почти 4,5 тысяч», – приводит слова Синегубова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В декабре Синегубов заявлял, что требуется эвакуация еще из 344 населенных пунктов. Однако, признавал он, не все граждане хотят уезжать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. В конце декабря российские войска освободили Загрызово в Харьковской области.