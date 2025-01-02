2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.15 комментариев
Украинские власти эвакуировали из Харьковской области 11 тыс. человек
За последние несколько месяцев из Харьковской области Украины эвакуированы 11 тыс. человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
«С Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тыс. человек, с Боровского – почти 4,5 тысяч», – приводит слова Синегубова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В декабре Синегубов заявлял, что требуется эвакуация еще из 344 населенных пунктов. Однако, признавал он, не все граждане хотят уезжать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. В конце декабря российские войска освободили Загрызово в Харьковской области.