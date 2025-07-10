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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    6 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня

    В Харьковской области сообщили об эвакуации жителей 325 населенных пунктов

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители населенных пунктов Харьковской области продолжают покидать свои дома из-за сложной обстановки, особенно в Шевченковской общине Купянского района.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

    10 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    Опубликовано видео убийства полковника СБУ в Киеве
    @ k_dvizh

    Tекст: Дарья Григоренко

    Момент убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве был заснят на видео.

    Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ». На кадрах видно, как мужчина выходит во двор, где к нему подходит другой человек и открывает огонь с близкого расстояния.

    В четверг утром в столице Украины неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

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    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    10 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    Киев потребовал на восстановление Украины 1 трлн долларов
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сумма, необходимая для восстановления и модернизации Украины, выросла почти вдвое за последние шесть месяцев и оценивается в триллион долларов.

    Стоимость восстановления Украины достигла одного триллиона долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС. По словам Шмыгаля, эта сумма рассчитана на 14 лет и почти в два раза превышает предыдущую оценку, данную им в феврале.

    Шмыгаль уточнил в телеграм-канале: «Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет». Он напомнил, что ранее называл сумму в 500 млрд евро.

    Для обеспечения финансирования Шмыгаль предложил создать два фонда: «Фонд Украина» с бюджетом 540 млрд долларов и «Европейский структурный фонд в поддержку Украины» на 460 млрд долларов. Оба фонда, по его словам, должны финансироваться западными странами, при этом второй фонд будет служить платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

    Ранее Шмыгаль отмечал, что восстановление Украины станет приоритетной задачей для Европы на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды ранее выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Правительство Дании решило выделить дополнительные 435 млн датских крон, что составляет примерно 68,23 млн долларов, на эти же цели.

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    10 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ установили растяжку на месте расстрела двоих российских солдат в селе Комар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Комар в ДНР после расстрела двух российских солдат была установлена растяжка, сработавшая во время штурмовых действий.

    Военнослужащие Украины установили растяжку на месте расстрела двух российских пленных, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел возле села Комар в Донецкой Народной Республике.

    По данным силовых структур, место, где были убиты российские солдаты, заминировали военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Собеседник агентства отметил: «Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли здание медицинского учреждения из танка. Пленный ВСУ рассказал о приказе расстрелять мирных жителей, эвакуирующихся из Часов Яра. ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в поселке Разлив.

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    10 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Ивана Воронича пятью выстрелами в Киеве

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в ходе стрельбы в Киеве
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Мария Иванова

    В Голосеевском районе Киева в результате стрельбы был убит сотрудник СБУ, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, подтвердила Служба безопасности Украины

    Служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве, передает ТАСС.

    Пресс-служба СБУ в комментарии изданию «Телеграф» сообщила: «По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности».

    По данным бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего командира части сил спецопераций Романа Червинского, убитым является полковник СБУ Иван Воронич. Сообщается, что в него выстрелили пять раз. Стрелявшего разыскивают, в Киеве объявлен план «Перехват».

    Инцидент произошел в четверг утром в Голосеевском районе столицы. Мужчина погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Украины утром неизвестный совершил нападение на полковника СБУ Ивана Воронича, выстрелив в него пять раз.

    В Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами.

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    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

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    10 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    Киев после серии взрывов затянуло смогом
    @ @dsns_telegram

    Tекст: Дарья Григоренко

    Небо над Киевом оказалось затянутым плотным смогом после серии мощных взрывов, зафиксированных в городе.

    По данным издания «Страна», на левом берегу Киева отмечены опасные значения загрязнения атмосферы. Ситуация осложнилась из-за не менее чем четырех крупных пожаров, вспыхнувших в разных районах города, передает ТАСС.

    Агентство РБК-Украина подтвердило, что качество воздуха в столице значительно ухудшилось. СМИ сообщили о крупном пожаре, последствия которого ощущаются по всему городу. В ночь на четверг в Киеве неоднократно были слышны взрывы.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы и в Черкассах.

    Накануне на одном из предприятий в селе Требухов Броварского района зафиксировали серьезное возгорание после ночных взрывов.

    Ранее в среду подполье заявило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины, включая Киевскую область.

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    10 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США вновь начали отправлять вооружения Украине, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Associated Press сейчас на Украину передают артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS. Ранее западные СМИ сообщали, что вооружения находились на складах в Польше. Когда именно грузы были направлены на Украину, не сообщается, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также сообщает о передаче Киеву указанных вооружений. При этом нет информации о том, «сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена», передает РИА «Новости».

    «Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», – указывает Reuters.

    Associated Press сообщает, что «по словам трех человек, знакомых с ситуацией», президент США Дональд Трамп «в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе» в поставках оружия Украине. Он заявил, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для систем Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.

    Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке примут после изучения украинского запроса.

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    10 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве разыскивают Гулиеву Нармин и неизвестного мужчину, которых подозревают в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.

    Ориентировка на подозреваемых оказалась в распоряжении издания «Страна».  В документе указаны данные Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неустановленного сообщника.

    Полиция полагает, что именно эти лица причастны к убийству сотрудника спецслужбы. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

    В ориентировке особо отмечено требование соблюдать меры личной безопасности при попытке их задержания.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг сообщил, что в столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича. Позже в Сети появилось видео убийства полковника.

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    10 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    Экс-депутат Рады сообщил об убийстве полковника СБУ в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве, передает ТАСС. О происшествии сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.

    По данным Мосийчука, инцидент произошел утром 10 июля около 9.00 по московскому времени в Голосеевском районе Киева. Он заявил: «Неизвестный на данный момент мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения, в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел пять прицельных выстрелов».

    Ранее украинские СМИ и полиция города сообщили о стрельбе в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина. Однако личность погибшего официально не раскрывалась до появления сообщения Мосийчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел второй за три дня случай стрельбы с жертвами, в результате которого погиб мужчина в Голосеевском районе.

    В столице Украины ранее неизвестный открыл огонь по водителю припаркованного автомобиля, и пострадавший скончался на месте.

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    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 10:36 • Новости дня
    Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям
    Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение почти десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов, что привело к взрывам и пожарам. С таким признанием выступил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Киев и несколько областей Украины подверглись массированной атаке с воздуха, подтвердил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Президент Украины заявил, что налет продолжался почти десять часов, основной удар пришелся на Киев и область. В числе подвергшихся атакам оказались также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

    Зеленский сообщил, что в ходе атаки было использовано более 400 ракет и дронов. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что после серии взрывов и пожаров небо над Киевом окутал густой смог, а также зафиксировано ухудшение качества воздуха.

    В ночь на четверг жители Киева неоднократно слышали взрывы. О взрывах также сообщалось в Черкассах, где были отмечены аналогичные происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    10 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные применили комплекс «Искандер» для удара по временной дислокации украинских морпехов в районе Баратовки Николаевской области.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позициям 35-й бригады морпехов в районе населенного пункта Баратовка.

    В Минобороны России заявили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроительными предприятиями в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата. Подпольные группировки ликвидировали боевиков под Николаевом.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении полностью дезертировал штаб одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, что поставило под сомнение боеспособность 150-й бригады.

    В одном из подразделений вооружённых сил Украины на сумском направлении весь штаб батальона дезертировал во главе с командиром, передает ТАСС. Об этом сообщили российские силовики.

    По их словам, 150-я бригада ВСУ продемонстрировала «полную небоеспособность» на этом участке фронта. Представитель силовых структур отметил, что такой случай массового дезертирства – показательный пример деморализации среди украинских военных на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что военные, попав за границу, не хотят возвращаться на Украину.

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    На авторынке России произошло уникальное событие – впервые за десятилетие цены на новые легковые авто снизились. Эксперты посчитали, из чего складывается цена нового автомобиля, ввезенного из Китая, и что заложено в цену отечественной Lada. Оказалось, что ценообразование у них существенно отличается. Российский автомобиль выигрывает в цене за счет некоторых факторов. При этом демпинг на рынке все равно устраивают китайцы, чтобы выжить в кризисных условиях. Подробности

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    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    За связь с разведкой Израиля целый народ подвергся изгнанию

    Миллионы этнических афганцев уже в ближайшие дни должны покинуть Иран. Процесс их насильственной депортации уже вызвал в соседнем Афганистане гуманитарный кризис. Чем провинилась перед иранским государством община афганцев – и почему эту проблему таким способом окончательно не решить? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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