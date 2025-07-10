По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
В Харьковской области сообщили об эвакуации жителей 325 населенных пунктов
Жители населенных пунктов Харьковской области продолжают покидать свои дома из-за сложной обстановки, особенно в Шевченковской общине Купянского района.
Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.
Синегубов подчеркнул, что купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.
Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.