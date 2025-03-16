ВСУ следили за жителями Двуречной дронами и атаковали их при эвакуации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные следят за укрытиями мирных жителей в Двуречной Харьковской области с помощью дронов и атакуют их при попытке эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева. По его словам, эвакуация проходит трудно из-за постоянных наблюдений и нападений, что делает массовую эвакуацию невозможной.

Ганчев уточнил, что из Двуречной уже удалось эвакуировать 16 человек, в то время как еще 45 жителей обратились за помощью к российским военным. Он подчеркнул, что эвакуация проводится только на добровольной основе и без принуждения. «Наши военнослужащие предпринимают все усилия для обеспечения безопасности тех, кто хочет покинуть район», – добавил Ганчев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.