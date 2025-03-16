После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».50 комментариев
Ганчев сообщил об атаках ВСУ на эвакуирующихся из Двуречной
ВСУ следили за жителями Двуречной дронами и атаковали их при эвакуации
Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.
Украинские военные следят за укрытиями мирных жителей в Двуречной Харьковской области с помощью дронов и атакуют их при попытке эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева. По его словам, эвакуация проходит трудно из-за постоянных наблюдений и нападений, что делает массовую эвакуацию невозможной.
Ганчев уточнил, что из Двуречной уже удалось эвакуировать 16 человек, в то время как еще 45 жителей обратились за помощью к российским военным. Он подчеркнул, что эвакуация проводится только на добровольной основе и без принуждения. «Наши военнослужащие предпринимают все усилия для обеспечения безопасности тех, кто хочет покинуть район», – добавил Ганчев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.