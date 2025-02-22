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Марочко сообщил о подготовке «огневого мешка» для ВСУ в Двуречной
Марочко сообщил, что российские силы формируют огневой мешок для ВСУ под Двуречной
Российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, увеличив межпозиционное пространство, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, российские военные создают огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины у Двуречной в Харьковской области, передает ТАСС.
Командование ВСУ решило оттянуть часть сил и средств с данного участка фронта. По словам военного эксперта , территория между Двуречной и Западным стала для украинских войск опасной зоной «клещей».
Эксперт отметил, что «клещи» сделали свое дело, и украинские силы начали оттягиваться, что привело к увеличению межпозиционного пространства, образовав серую зону.
«Украинские боевики не оставляют попыток стабилизировать фронт, но для возвращения позиций у них уже не хватит ни сил, ни средств», – отметил Марочко подчеркнул:
14 февраля Марочко сообщал, что российские войска, после двух сосредоточенных ударов, прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной. В результате этого группировка ВСУ оказалась в клещах, что вынудило украинские силы отступить, потеряв инициативу на данном участке фронта.
Ранее российские силы освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширять плацдарм севернее Двуречной в Харьковской области.
Российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.
Кроме того, российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области.