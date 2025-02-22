Марочко сообщил о подготовке «огневого мешка» для ВСУ в Двуречной

Марочко сообщил, что российские силы формируют огневой мешок для ВСУ под Двуречной

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, российские военные создают огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины у Двуречной в Харьковской области, передает ТАСС.

Командование ВСУ решило оттянуть часть сил и средств с данного участка фронта. По словам военного эксперта , территория между Двуречной и Западным стала для украинских войск опасной зоной «клещей».

Эксперт отметил, что «клещи» сделали свое дело, и украинские силы начали оттягиваться, что привело к увеличению межпозиционного пространства, образовав серую зону.

«Украинские боевики не оставляют попыток стабилизировать фронт, но для возвращения позиций у них уже не хватит ни сил, ни средств», – отметил Марочко подчеркнул:

14 февраля Марочко сообщал, что российские войска, после двух сосредоточенных ударов, прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной. В результате этого группировка ВСУ оказалась в клещах, что вынудило украинские силы отступить, потеряв инициативу на данном участке фронта.

Ранее российские силы освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширять плацдарм севернее Двуречной в Харьковской области.

Российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

Кроме того, российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области.