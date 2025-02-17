Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.16 комментариев
ВС России расширили плацдарм на правобережье Оскола в Харьковской области
Российские силы освободили новый населенный пункт на правом берегу Оскола, продолжая расширение плацдарма севернее Двуречной в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев отметил, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт на правом берегу Оскола, севернее Двуречной. Это достижение укрепляет позиции российских сил для дальнейшего продвижения в направлении Волчанского района, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что это создает плацдарм для наступательных операций в регионе. Российская армия активно давит на украинские силы, не давая им возможности свободно передвигаться по территории. Любые попытки украинских бойцов атаковать оборачиваются для них значительными потерями, уточнил он.
Он подчеркнул, что наступление на Купянском направлении продолжается, а российские войска планируют выбить украинские вооруженные силы из Харьковской области полностью.
В понедельник в результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку. Кроме того, российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области.