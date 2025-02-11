Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
ВС России продвинулись после взятия Двуречной в Харьковской области
Российские войска закрепились в Фиголевке после взятия Двуречной в Харьковской области
Российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Как передает РИА «Новости», российские войска продолжают наступление в Харьковской области. После успешного захвата поселка Двуречная, который имеет важное стратегическое значение, они закрепились в селе Фиголевка и продвинулись в районе населенного пункта Западное. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ также удалось занять опорный пункт на высотах в этом районе.
По данным Минобороны, Двуречная была взята под контроль 28 января. Марочко добавил, что российские войска также продвинулись северо-восточнее Новомлынска после взятия ключевых позиций в районе Двуречной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области ежедневно, а под контролем России в Харьковской области находятся 70 поселков, и вооруженные силы России взяли вооруженные силы Украины в огневой карман в Новой Кругляковке.