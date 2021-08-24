Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

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24 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и не всегда заслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Распад СССР совершенно справедливо был назван Владимиром Путиным величайшей геополитической катастрофой. XX век вообще был, увы, щедр на катастрофы. И Советский Союз родился в горниле одной из них. Подробности...

Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили. Подробности...
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Русские люди начали колонизировать собственную страну

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		24 августа 2021, 09:00

    30 лет назад, 24 августа 1991 года, М.С. Горбачев заявил об уходе с поста генерального секретаря ЦК КПСС и призвал Центральный комитет принять решение о самороспуске. Полномочия президента СССР Горбачев сложил с себя в декабре, но де-факто Советский Союз перестал существовать уже в августе. Начались 1990-е, позитивные воспоминания о которых, как об эпохе, сохранило абсолютное меньшинство наших сограждан.

    Распад СССР совершенно справедливо был назван Владимиром Путиным величайшей геополитической катастрофой. XX век вообще был, увы, щедр на катастрофы. И Советский Союз родился в горниле одной из них. События 1917-го и последующих лет нанесли стране такие раны, которые не залечены до сих пор. То, что сегодняшние горячие споры «белых» и «красных» продолжают раскалывать и без того хрупкий патриотический консенсус, свидетельствует о том, что травма 1917-го до сих пор столь же болезненна, как и травма 1991-го.

    То, что произошло в конце 1980-х (межнациональные конфликты начались уже тогда) и в начале 1990-х, по своим последствиям, прямым и косвенным жертвам, тоже можно считать особой формой гражданской войны, горячую фазу которой удалось завершить лишь в начале 2000-х.

    У обеих катастроф были объективные и субъективные причины. И среди субъективных не последнюю роль играли алчность, жажда власти и банальное предательство. И была одержимость общества, особенно его образованной части, жаждой перемен, причем в какой-то момент «перемен любой ценой».

    Но объективные причины не менее существенны. Российская империя, также родившаяся из кризиса смутного времени и достигшая за 300 лет огромных высот, к концу 1916 года в ее прежнем виде была уже нежизнеспособна. Конечно, развал армии является во многом следствием «революционной работы», но не стоит забывать и о том, что в стране случился транспортно-логистический коллапс, вызванный общим инфраструктурным кризисом, преодолеть который было бы крайне сложно даже в условиях мира. Быстрый промышленный рост и ускоренное освоение новейших по тем временам технологий только усугубляли этот кризис. Храброго русского солдата подвела слабая хозяйственно-административная система. Так что, когда была предложена новая, соблазн стал слишком велик.

    Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТАСС

    Советский Союз оказался в сходном положении уже в начале 1980-х. На вид СССР был на пике формы. Но он был уже не в состоянии обеспечить сам себя продовольствием и прочими необходимыми его гражданам товарами. Нефтяная игла на время помогла, но она же отсрочила структурные изменения, на которые чуть позже уже не хватило ни ресурсов, ни политической воли. Плановая система давно уже работала по неправильным планам, а возможности ручного управления были весьма ограниченными. Тотальный дефицит всего нужного (в том числе товаров промназначения) сочетался с перепроизводством продукции, которая не находила применения задолго до «лихих 90-х». Не соблазнение джинсами и «Кока-колой» сгубили Союз, а неработоспособность хозяйственного механизма. И к тому времени, когда сами коммунисты заговорили об альтернативе, всё уже было кончено.

    Можно ли было предотвратить обе катастрофы и, говоря сегодняшним вестернизированным языком, осуществить более грамотный кризис-менеджмент в обоих случаях? Ответ на этот вопрос, на самом деле, прост. И этот ответ – да. Что бы ни говорили историки (изрядно политизированные в наши дни), специалисты по теории игр или философы. Потому что ответ «нет» означает продолжение нашей гражданской войны. И дай Бог, если только интеллектуальной!

    Если неизбежной была лишь одна из катастроф, мы так и останемся обществом «красных» и «белых». И у тех, и у других лояльность нынешнему российскому государству, несмотря на одобрение многих его действий, весьма условна. Они постоянно изыскивают в нем соответствия своему образу России прошлого. Если находят – «всё хорошо». Если нет – «всё пропало».

    А о том, что неизбежны были обе катастрофы, твердит весьма активное и поддерживаемое нашими врагами меньшинство, заявляющее о принципиальной неспособности России наладить достойную жизнь людей и обеспечить себе устойчивое нахождение в числе великих держав.

    Казалось бы, точкой сборки общества могло бы стать стремление не допустить подобных катастроф в будущем. Это отличная идея, вот только ее не реализовать без честного и критического анализа вызывающих столько споров переломных моментов нашей истории.

    Как уже отмечалось выше, в начале прошлого века катастрофа разразилась еще до отречения Николая II от власти и последующих событий. В кровавом хаосе 1917–1922 годов решался только один вопрос – кто возглавит устранение ее последствий. Конечно, всё висело на волоске. Устремления у большевистской партии были, как бы сегодня сказали, глобалистскими. Сама идея о превращении империалистической войны в гражданскую имела мало общего с государственным мышлением. Россия рассматривалась не как самоценное государство, а как фитиль, который должен был разжечь пожар мировой революции. Поэтому и не было жалко потерянных губерний и княжеств – Финляндии, Польши, Прибалтики, а также обширных территорий сегодняшних Белоруссии и Украины, отошедших под контроль Германии по Брестскому миру. Многие из потерянных земель так и не вернулись в состав страны.

    Но когда отгремела Гражданская война, настроения советского руководства изменились. Стало понятно, что до следующей всемирной бойни остается около 20 лет и необходимо выстроить промышленность, инфраструктуру и общество, способные противостоять неизбежной агрессии. Это был настолько крутой поворот руля, что без массовых эксцессов дело обойтись попросту не могло. Можно сказать и иначе – трагические эксцессы стали символом эпохи. Репрессии, принудительная коллективизация, голодный экспорт хлеба, нечеловеческие условия на стройплощадках первых пятилеток…

    И всё же советская власть рекордными темпами усиливала экономический потенциал страны. Можно ли было добиться тех же целей иными методами – вопрос интересный, но праздный. Потому что к тому времени все альтернативы остались в прошлом.

    Индустриальными успехами дело не ограничилось. Насаждалась грамотность, развивались профессионально-техническое и высшее образование, появились невиданные ранее социальные лифты. Прививалась современная культура питания и гигиены. Мы сегодня, несмотря на огромное число фуд-кортов и ресторанов высокой кухни, а также различных спа и хамамов, следуем в основном заложенной тогда, при советской власти, системе повседневного быта.

    Кроме того, были полностью свернуты леволиберальные вольности первых лет советской власти, включая, кстати, и сексуальные «эксперименты». Но самым удивительным стал расцвет литературы и искусства. Да, значительная часть книг, картин и кинолент были пропагандистскими и, мягко говоря, малохудожественными, но традиции русской литературы и живописи были продолжены. А сами произведения русской классики стали впервые доступны большинству населения. Их в том числе проходили в школе. Массовое образование – как начальное, так и высшее – было поднято на очень высокий уровень и продолжало традиции русской академической школы.

    Всё это оказалось очень кстати, когда настали трагические и славные годы Великой Отечественной войны. И возвращение к корням продолжилось. Вернулись «старорежимные» погоны, прославлялись наши выдающиеся предки, операции второй половины войны и ордена назывались именами русских полководцев. В армии появились священнослужители, многие из которых впоследствии удостоились боевых наград. Во время войны впервые прозвучал новый гимн, ничего не имевший общего с мировой революцией.

    Всё было перечеркнуто новым курсом Н.С. Хрущева, сделавшего ставку на возврат к «чистому ленинизму», в том числе в национальной политике. Многочисленные и бывшие весьма большим подспорьем даже в годы войны артели были закрыты. Церковь подверглась новым гонениям, а «истинная история» страны опять отсчитывалась от 1917 года. Кто знает, может быть, именно с этого времени СССР был обречен.

    «Лихие 90-е», несомненно, были ужасным периодом. И снова всё висело на волоске. Но совершенно неверно считать, что всё плохое началось сразу после того, как над Кремлем был спущен красный флаг или когда генеральным секретарем стал М.С. Горбачев. Идеологический, культурный и экономический распад СССР происходил весь позднесоветский период. Да, можно было сделать лучше, можно было даже к капитализму перейти грамотнее. Вот только когда мы начинаем выстраивать логику в сослагательном наклонении, не надо себя обманывать – ни косметическими изменениями, ни вторым изданием репрессий проблем было уже не решить. Именно поэтому провалилась и экономическая реформа А.Н. Косыгина, и попытка «закрутить гайки», предпринятая Ю.В. Андроповым.

    Но вот минул хаос 1990-х. Затем прошли 2000-е. И стало понятно, что последствия катастрофы в целом преодолены. Наши города сегодня современнее и динамичнее большинства европейских. Большинство наших людей живут лучше, чем когда-либо жили они или их предки в прошлом. Технологически наша страна сегодня далеко ушла от производных наработок, сделанных в СССР. Советский Союз не смог слезть с нефтяной иглы, а нынешняя Россия сделала это. А нефтегазовые доходы, от которых, согласитесь, глупо отказываться, идут на финансирование таких хозяйственных и инфраструктурных проектов, о которых советские люди могли только мечтать. И «красные», как и упомянутые выше молодые либеральные «несогласные», напрасно потратят время на поиски разумных аргументов против этого тезиса.

    Конечно, у современной России множество изъянов. Я мог бы только их перечислению посвятить несколько статей. Они были и во времена СССР, и при царе-батюшке. Но любую альтернативную историю страны, в которой в 2021 году всё лучше, чем в нашей реальности, придется начинать задолго до 1917-го или 1991-го.

    Катастрофы разворачиваются в течение десятилетий, а в конкретные даты или недели и дни, происходит всего лишь переход к хаотической фазе кризиса. Она страшна и трагична, но сама она катастрофой не является, только лишь ее следствием. После, если у страны хватает сил, начинается мучительное рождение порядка из хаоса. Какие бы успехи при таком новом порядке ни были достигнуты, остаются глубокие раны и ощущаются невосполнимые потери. И это будет неизбежно порождать ностальгию по «прежним временам», которые чем дальше, тем больше будут обрастать мифами – как светлыми, так и мрачными.

    Главным позитивным итогом прошедших 30 лет является то, что последствия катастрофы в целом преодолены. А негативным – то, что в ее понимании и оценке нет согласия.

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