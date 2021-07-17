Кудрин назвал причины развала СССР

Одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования, передает «Коммерсант».

«СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х – это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», – пояснил глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что развал СССР никто не прогнозировал. «Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР» – сказал Кудрин, добавив, что нынешним российским властям необходимо сделать из этого определенные выводы.

Ранее президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР.