Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером».

Статья Путина об Украине заставила Зеленского задуматься 13 июля 2021, 12:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече, передает ТАСС. «Мне кажется, важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», – отметил Зеленский. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским 13 июля 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи. «Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мертвой точки. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 13 июля 2021, 09:45

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику». Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов». Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти. Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко 13 июля 2021, 12:57 Текст: Алина Назарова

Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС. «Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков. По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Глава Минкульта Украины счел «неоригинальной» трактовку истории в статье Путина 13 июля 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом России Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» «не отличается особой оригинальностью». «Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы «единстве» россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», – написал Ткаченко в Telegram. «А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия», – утверждает Ткаченко. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Украинский депутат счел сильной статью Путина 13 июля 2021, 11:30 Текст: Евгения Шестак

Статья президента России Владимира Путина о единстве украинского и русского народов является очень сильной, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, выразив согласие по вопросу о внешнем управлении Украины. «Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего», – отметил депутат в Telegram-канале. Шевченко согласился с тем, что на Украине углубится конфликт «вплоть до военной фазы, если продолжится внешнее управление и антирусская идеология». По его словам, «Украине нужно возвращать свою субъектность, освободившись от диктатуры Запада», иначе страну «разорвут». «Уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись. И Белоруссия, как никто, нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией», – отметил депутат. Шевченко добавил, что проблемы Украины не закончатся при нынешнем курсе, потому что начиная с 2004 года «украинские политики повернули страну против русских, а в последнее время и против белорусов, не спросив этого у украинского народа». «Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан, не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Белоруссии. Ведь это наши братские народы», – подчеркнул депутат. Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве» «не отличается особой оригинальностью». Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным 13 июля 2021, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти. Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами 13 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — важный сигнал тем силам, которые надеются посеять рознь между братскими народами, считает глава Комиссии ОП России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. «Статья Владимира Путина посылает несколько сигналов мировому сообществу, братским народам Украины и Республики Беларусь. Адресован этот посыл в будущее, которое возможно только в единстве трех братских народов», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.

По его словам, президент «говорит о том, что, по сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР, как об оккупации».



«Исторический опыт показывает, что это есть путь в никуда, он разрушителен, прежде всего, для самого украинского государства. Нельзя не согласиться с тем, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», – подчеркнул Зорин.



Он также отметил, что «важный сигнал состоит в предупреждении тех сил, которые надеются посеять раздор между нашими народами. Мы никогда не допустим, подчеркивается в статье, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России».



«Думаю, подавляющее большинство простых русских и украинцев понимают, что нашим странам нельзя идти по пути конфронтации, вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Это и есть историческая правда, какие бы планы не строили наши недоброжелатели», – заключил глава комиссии. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств 13 июля 2021, 13:57 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения. «Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лукашенко пообещал, что Белоруссия выдержит санкции Запада 13 июля 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией, заявил президент Белоруссии на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. «Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, «вирусах извне», этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим», – заявил Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило. «Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило», – заявил Лукашенко. При этом он заявил, что внешние силы перешли к «индивидуальному террору» в отношении тех, кто поддерживает белорусскую власть, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Начались переговоры Путина и Лукашенко 13 июля 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику, передает БелТА. Как отметили в пресс-службе Лукашенко, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Путин назвал Белоруссию надежным партнером России 13 июля 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Хотел бы отметить, что Республика Белоруссия в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году за первые 4-5 месяцев он (товарооборот) значительно вырос, на 37 с лишним процентов», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также добавил, что несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Белоруссии сократился на 2,5%, передает РИА «Новости». «Несмотря на коронавирус, на другие ситуации, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, на 2,5% сократился внешний долг Республики Белоруссия, на 0,5 млрд. В этом смысле Белоруссия – надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций», – сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Песков: Статья Путина написана в духе уважения к украинскому народу 13 июля 2021, 13:04 Текст: Алина Назарова

Статья президента Владимира Путина об Украине написана в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, что страна отдана на откуп Западу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы сами вполне можете убедиться в том, что статья выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. И статья так же выражается сожалением в связи с тем, что сейчас она во многом, судьба Украины отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем хорошо известны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что в статье видна убежденность президента Путина в том, что русские и украинцы являются частями одного народа. «Но также в статье вы можете очень легко увидеть убежденность президента в том, что и русские, и украинцы остаются частями одного единого народа, одним единым историческим прошлым и происхождением», – отметил Песков. Он также уточнил, что Путин сам принял решение написать статью об историческом единстве русских и украинцев именно в данный период времени. В то же время Песков оставил без комментариев вопрос о возможной готовности России «принять» Донбасс в свой состав, «если Киеву он не нужен». Он также напомнил, что Россия делает все возможное для оказания помощи Донбассу в рамках международного права, «которые были отвергнуты своей страной». Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи.