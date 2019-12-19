Путин назвал фундаментальную ошибку СССР

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции назвал фундаментальную ошибку СССР и ответил на вопрос о том, не пора ли вынести тело Владимира Ленина из мавзолея.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников вспомнил выступление Путина на заседании Совета по правам человека, где президент очень жестко высказался о вожде мировой революции Владимире Ленине. Корреспондент поинтересовался, не означает ли такая реакция того, что Ленина «пора вынести из мавзолея».

Путин в ответ заявил, что Ленин «был не государственным деятелем, а революционером», который создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства.

«Наше государство было строго централизованным, унитарным. Ленин фактически предложил конфедерацию. Этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из страны. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания. Сразу возникли болевые точки. Две тысячи таких точек. Стоит отпустить на секунду – мало не покажется. Кстати, Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось?.. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине не имели отношения, были переданы Украине со странной формулировкой «для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине». Это все наследие государственного строительства Ленина. Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна», – рассказал Путин.

Президент напомнил, что он длительное время проработал в разведке, входившей в состав КГБ СССР, и что у него были свои представления о советских вождях. «Сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что, кроме идеологических составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться – все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве», – сказал Путин, передает РИА «Новости»

Говоря о том, как быть с телом Ленина, глава государства заявил, что его «не нужно трогать».

«На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет», – сказал Путин.

По словам президента, в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться», а идти вперед и «развиваться активно».

10 декабря Путин прокомментировал предложение режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», заметив, что в свое время этим занимался Владимир Ленин (Ульянов), который этим «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность.