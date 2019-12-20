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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

Статистика утверждает, что кампания Горбачева вернула советский народ к худшим показателям времен Российской империиФото: Валерий Матыцин/ТАСС
В Минздраве РФ вспомнили о знаменитой «горбачевской алкогольной кампании», некогда ненавидимой населением и сыгравшей роковую роль в распаде Советского Союза. По мнению ведомства, несмотря на «перегибы», ее положительные следствия налицо. Но какие именно, учитывая, что борьба с пьянством спровоцировала уничтожение страны уже как минимум дважды?  Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...

Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Путин не простил Ленину развала России

              Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партию   20 декабря 2019, 08:26
              Фото: Добровольский В.
              Текст: Петр Акопов

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              Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам.

              Владимир Путин на пресс-конференции не раз вспоминал СССР – в основном, правда, потому, что его спрашивали об этом журналисты. Одним из самых интересных стал его ответ на вопрос, отсылавший к его же недавнему высказыванию на заседании Совета по правам человека.

              Тогда, 10 декабря, Путину предложили придумать Россию заново, и он вспомнил Ленина, который однажды так уже сделал – «создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Сейчас журналист «Коммерсанта» напомнил Путину про эти слова и попытался спровоцировать президента на сенсацию, десятый раз за последние годы спросив его про вынос тела Ленина из Мавзолея.

              Путин на провокацию не поддался:

              «Не нужно трогать, во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. Поэтому туда очень забираться – зачем? Надо просто идти вперед, и всё, и развиваться активно».

              Президент последователен в своем отношении к захоронению Ленина – он говорил так же и в начале века. А вот его отношение к делам Ленина меняется – точнее, все более становится более критичным. Это видно по его высказываниям в последние годы – и сегодня он снова, но уже очень подробно, объяснил свою позицию.

              Начал с того, что охарактеризовал Ленина не как государственного деятеля – а как революционера.

              «И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

              Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек. Стоит только отпустить на секунду  мало не покажется. Это первое.

              Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли российские), были переданы Украине со странной формулировкой «для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине»... Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся».

              По сути Путин развил свою же собственную мысль четырехлетней давности. Тогда он сказал, что Ленин «заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», и имел в виду как раз федеративное устройство СССР.

              Действительно, ленинская модель образования СССР в 1922 году аукнулась развалом страны, то есть исторической России, в 1991 году, когда на фоне шараханий перестройки часть республики ударилась в сепаратизм, а федеральный центр своей бестолковой политикой лишь усугубил положение. Понятно, что Ленин не имел в виду развала страны. А оправдывая его, теперь даже говорят о том, что он таким образом собрал ее, хотя это и неправда. Развалившуюся Россию большевики собрали военным путем и дальше уже выбирали формы устройства государства, почему и возник спор униониста Сталина с федералистом Лениным. Для Ленина была важна мировая революция, то есть он реально рассматривал СССР как ядро будущего всепланетного пролетарского государства.

              Другое дело, что уже вскоре после смерти Ленина в руководстве страны победили те, кто делал однозначную ставку на СССР, а не на мировую революцию – сталинская партия. Однако мина федерализации (юридически даже конфедерации, потому что республики имели право выхода) осталась и в дальнейших конституциях СССР.

              Понятно, что государство при этом было единым и управлялось из единого центра, но тут возникает вторая проблема «ленинского наследства», которую в четверг тоже критиковал Путин: 

              «Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из одного Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться  за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду».

              Да, статья шестая о руководящей роли КПСС была убрана из конституции буквально накануне распада СССР. Но еще важнее, что именно партийные органы были фактически главными структурами власти на всех уровнях. И центральном, московском, и в союзных республиках, и в областях и городах. Государство стало заложником партии, хотя, понятно, что ни Ленину, ни тем более Сталину так не казалось.

              Но исходя из исторического опыта видно, в чем была ошибка. Именно поэтому Путин сегодня специально объяснил, как он пришел к своей нынешней точке зрения:

              «Я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации  КГБ СССР (Путин имел в виду, что ЧК называли «боевым отрядом партии – прим. ВЗГЛЯД), и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитическая. Она совершенно не учитывалась при создании Советского Союза. Все было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, и все, страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве».

              То есть только став главой России, собрав ее и пытаясь развивать дальше, Путин понял и увидел, даже почувствовал на себе, в чем были ошибки Ленина при конструировании, а точнее – переделке исторической России в СССР. Да, понимание того, что развал СССР – это главная геополитическая катастрофа XX века, было у Путина еще до того, как он стал президентом. Но только в Кремле ему пришлось столкнуться с тем, что на каждом шагу он имеет дело с ленинским наследием, с той самой переделкой унитарной России в лоскутную, федеративную, конфедеративную.

              Потому что и разбегание губерний в 90-е, и война на Кавказе, и нынешний конфликт вокруг Украины – все это следствия распада СССР. В котором виноват не Ленин, его создатель, но сама модель, положенная в основу функционирования советской власти: партийное руководство в юридически конфедеративной стране. Путин, как человек, вынужденный бороться с последствиями распада СССР, как никто имеет право давать оценки ленинскому государственному строительству.

              Да и как патриот СССР, то есть исторической России, тоже. Не случайно, отвечая сегодня на один из вопросов (о праздновании юбилея Победы), президент сказал: «Я жалею, что нет Советского Союза».


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