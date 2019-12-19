Путин сказал, кто был автором украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, откуда взялась украинская идентичность.

«Вот у нас споры с Украиной идут. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян», – сказал Путин.

Он пояснил, что эти польские исследователи полагали, что украинцы были потомками кочевых народов.

«Но это все ерунда полная. А мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе произошли какие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением, и мы делаем и будем это делать», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это касается также и уважения к украинской идентичности внутри России.

Граф Ян Потоцкий (1761 - 1815) – польский писатель-романтик, археолог. В своей книге «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах» он высказал мысль о том, что украинцы являются особым народом, отличным от русского. Покончил жизнь самоубийством.

Напомним, Путин в четверг общался с журналистами больше четырех часов, он ответил более чем на 70 вопросов.