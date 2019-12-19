Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина завершилась. Общение продолжалось 4 часа 18 минут, президент ответил более чем на 70 вопросов.

На пресс-конференцию было аккредитовано 1 тыс. 895 журналистов, передает РИА «Новости».

Первая большая пресс-конференция была проведена Путиным в 2001 году, тогда она длилась всего полтора часа. Рекорд по продолжительности был поставлен в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.

В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.

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